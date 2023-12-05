Основатель казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» раскрыл свое местоположение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объявленный в международный розыск ресторатор и основатель сетей представленных в Казани ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александр Орлов находится в Великобритании. Об этом сообщает forbes.kz.

— Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге, — сообщил он.

Орлова заподозрили в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда).

realnoevremya.ru (архив)

Речь идет о фирме Александра Орлова «Меркурий фитнес» в «Москва-Сити». Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн рублей. Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Фигуранта дела объявили в международный розыск.

— В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными. Тем не менее могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения, — сообщил Орлов.

Он добавил, что его адвокаты разбираются с этим вопросом, и поделился уверенностью, что стороны придут к разумному итогу. Ресторатор также подтвердил информацию о том, что полностью вышел из всех проектов в России.

Бизнесмен продал российскую часть Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. Орлов развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.



Александр Орлов — основатель сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш». Казанский ресторан «Каспийка» принадлежит его TanukiFamily, а «Море&Море» — проект его международного холдинга Bulldozer Group.

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Айрат Назипов