Для приготовления блинов на Масленицу казанцам понадобится 154 рубля

Именно такой «блинный индекс» рассчитали для столицы Татарстана

Фото: Максим Платонов

К Масленице аналитики рассчитали «блинный индекс» — стоимость приготовления традиционного блюда на четверых человек. В Казани стоимость ингредиентов для блинов выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 154 рубля.

Для расчета индекса использовался базовый рецепт: 500 мл молока, 2 яйца, стакан пшеничной муки, подсолнечное масло, сахар и соль. По данным исследования, больше всего в составе подорожало молоко — на 8%, мука выросла в цене на 3%, при этом яйца стали дешевле на 6%.

В целом по России стоимость приготовления блинов на Масленицу увеличилась на 4% и составила 149 рублей. Для сравнения: в Москве цена набора ингредиентов достигла 172 рублей, в Санкт-Петербурге — 162 рублей, в Краснодаре — 169 рублей, а в Новосибирске — 192 рублей.

Примечательно, что не только ингредиенты, но и готовая продукция стала дороже. Замороженные блины в магазинах теперь стоят в среднем 199 рублей (рост на 10%), а порция блинов в кафе обходится в 287 рублей (на 6% дороже, чем год назад).

На фоне роста цен увеличился интерес к приготовлению блинов дома: продажи блинной муки и смесей выросли на 10%, а пшеничная мука стала популярнее на 9%. При этом заметно вырос объем онлайн-заказов: готовых блинов — на 20%, а замороженных — на 25%.

Наталья Жирнова