Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию на Украине, однако они были прерваны Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



— Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам, — сказал он в интервью RTVI.

Он уточнил, что возможность возобновления переговоров на территории одной из западных стран — «скорее теоретическое заключение». Ранее об этом сообщали «Известия» — издание со ссылкой на высокопоставленный источник указывало на готовность России к переговорам с Украиной на территории западной страны.

Песков напомнил, что переговоры прервала украинская сторона:

— Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная.

Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он упомянул о сложностях, которые влияют на ситуацию. Это, в частности, политические факторы происходящих изменений, и в том числе на фронте.

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Маргарита Головатенко