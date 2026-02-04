Парк или лесополоса со 150-летней историей: липовый спор комитета ОКН и собственника

Комитет РТ по охране ОКН выступил против экспертизы, в которой парк усадьбы Паулуччи XIX века признали лесополосой

В Татарстане возник напряженный спор за парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи, расположенный в Верхнеуслонском районе. Привлеченный эксперт не нашел в нем культурной ценности. «По его логике признать парк объектом культурного наследия можно, только если сначала признать памятником каждую липу в этой аллее. Это не просто незнание закона, это его полное искажение», — резко возразил глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин. О том, как дальше будет развиваться битва за исторический объект, — в материале «Реального времени».



«Это просто земля, на которой высажены деревья. Даже скамейки нет!»

В республике разгорелась нешуточная борьба за сохранение старинного парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи. Во вторник прошло очередное судебное заседание. Две стороны спора представляют два Гущина: собственник земельного участка Роман Гущин (его интересы в суде защищала Анастасия Андреева) и глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) Иван Гущин, который лично выступал от своего ведомства.



Решения, направленные на сохранение парка, собственник начал оспаривать еще в 2021 году, говорят в Комитете ОКН. Верховный суд Татарстана ранее поддержал приказ ведомства о включении объекта в государственный реестр памятников — теперь Роман Гущин его обжалует. Дополнительную экспертизу провел эксперт В.А. Авдеев, который сейчас проживает в Новосибирске. Он пришел к выводу, что включение объекта в реестр памятников истории и культуры необоснованно. Эксперт, в частности, отнес историческую липовую аллею к «лесополосе для защиты от ветра».

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

На заседании представитель собственника Анастасия Андреева заявила: истец считает вывод «законным и обоснованным».

— Фактически эксперт подтверждает те доводы, на которые мы ссылались при подаче апелляционной жалобы. Это отсутствие какой-либо историко-культурной ценности в посадке нескольких рядов деревьев, которые больше ничего не содержат в своем составе, а также относительно границ установления данного объекта культурного наследия. Одним из доводов, представленных нами в апелляционной жалобе первоначально, было то, что у нас даже поле вошло в границы объекта культурного наследия. Какая историческая ценность у поля, нам представители Комитета по охране объектов культурного наследия не смогли объяснить, — рассказала она.

По ее словам, неверно считать ансамблем парк, где нет ничего, кроме аллей: «Это просто земля, на которой высажены деревья. Никаких сооружений, даже скамейки — абсолютно ничего нет».

«За семь с половиной лет работы я не сталкивался с заключением экспертов, настолько оторванных от правовой реальности»

Резко против такой точки зрения высказался Комитет РТ по охране ОКН. По словам Ивана Гущина, по законодательству парк тоже относится к ансамблю, а Авдеев «отождествляет объекты культурного наследия исключительно с объектами недвижимости».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— За семь с половиной лет работы в комитете я не сталкивался с заключением аттестованных экспертов, настолько оторванных от правовой реальности. Он (Авдеев, — прим. ред.) вводит в правовое поле несуществующий термин «вид памятника», требуя, чтобы парк состоял из отдельных памятников. Это абсурд. По его логике признать парк объектом культурного наследия можно, только если сначала признать памятником каждую липу в этой аллее. Это не просто незнание закона, это его полное искажение. Эксперт фактически требует от нас предоставить для парка, дословно, фото фасада памятников, — заявил глава Комитета по охране ОКН.

Эксперт ссылается на выписку из ЕГРН об отсутствии объектов недвижимости на участке, но это подмена понятий, утверждает Иван Гущин. Обязательность наличия зданий в границах территории объекта культурного наследия законом не предусмотрена. Сам Авдеев совершил грубое процессуальное нарушение: самостоятельно собирал материалы в сети Интернет, добавил ответчик.



В свою очередь собственник, помимо историко-культурной ценности парка, поставил под сомнение и определение его границ. Эксперт, который проводил экспертизу для комитета, открыл кадастровую карту, взял старый участок и по его координатам наложил границы объектов культурного наследия, считает Андреева. «Он даже не удосужился проверить, что этот участок был размежеван на два. Мы самостоятельно отмежевали аллеи в отдельный, более маленький земельный участок, а поле — в [иной] с другим кадастровым номером», — говорит она. Комитет по охране ОКН в ответ заявил, что кадастровый инженер для выполнения работ привлекался, а договор с ним был приложен к материалам дела.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что будет дальше?

Суд постановил: на следующем заседании необходим допрос самого Авдеева. Слушание состоится через неделю, 10 февраля. Комитет заранее направит эксперту свои вопросы и замечания.

Как Роман Гущин планирует использовать участок, если апелляция будет успешной? Анастасия Андреева в ответ на этот вопрос журналистов сказала, что не обладает такой информацией.

Сам по себе охранный статус не запрещает собственнику развивать территорию, говорит Иван Гущин.

— В Казани сегодня исторический парк «Черное озеро» имеет тот же статус ансамбля, успешно развивается, совмещая сохранение с современным использованием и получением дохода, — привел он в качестве примера. — А вот если суд откажется защитить старинный парк, это станет опасным прецедентом для всей страны и будет воспринято как сбой государственных гарантий по сохранению исторического наследия.