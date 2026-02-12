«Автодор» предупредил об обильном мокром снеге на М-12 на территории Татарстана
По данным метеорологов, ожидается существенное ухудшение видимости на дорогах и образование снежного наката
В ряде регионов центральной и восточной части России ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Мокрый снег прогнозируется в Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Московской и Смоленской областях. Непогода также затронет Чувашию, Татарстан, Пермский край и Свердловскую область.
По данным «Автодора», в этих регионах ожидается существенное ухудшение видимости на дорогах и образование снежного наката.
В Воронежской области синоптики прогнозируют ледяной дождь.
К концу этой недели в Татарстан придет тепло, но за ним последуют новые заморозки.
Ждать стабильности от погоды в феврале не стоит, говорят метеорологи. Весна в регионе тоже ожидается затяжная. Подробнее — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».