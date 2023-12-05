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В Татарстане в 2024 году планируют реализовать 69 инвестпрограмм

10:55, 05.12.2023
В Татарстане в 2024 году планируют реализовать 69 инвестпрограмм
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2024 году в Татарстане намерены реализовать 69 инвестиционных программ. Об этом на брифинге в кабмине рассказал председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.

— На следующий год мы прогнозируем 69 инвестпрограмм с общей суммой финансирования 29,4 млрд рублей, — сказал он.

В сфере теплоснабжения запланировано 25 инвестпрограмм на 8,3 млрд рублей, в области электроэнергетики — семь программ на 14,5 млрд рублей. В сфере водоснабжения в республике намерены выполнить за год 19 инвестиционных программ на 3,4 млрд рублей, в области водоотведения — 17 программ на 3,2 млрд рублей.

С февраля 2024 года в Госкомитете Татарстана по тарифам начнет работать штаб по контролю за исполнением инвестпрограмм. К участию в нем привлекут органы местного самоуправления.

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Татьяна Демина
ЭкономикаИнвестицииБизнесОбществоВласть Татарстан Груничев Александр СтаниславовичГосударственный Комитет Республики Татарстан по тарифам
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