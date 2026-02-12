В Татарстане могут признать памятником архитектуры дом дворян Лебедевых

Старинная деревянная постройка конца XIX — начала XX века находится в селе Лубяны Кукморского района

Власти Татарстана рассматривают возможность придания статуса памятника архитектуры «Малому господскому дому дворян Лебедевых». Об этом сообщили в Госкомитете по охране ОКН РТ.

Здание находится в селе Лубяны Кукморского района. Это старинная деревянная постройка конца XIX — начала XX века. Дом интересен тем, что в его архитектуре сочетаются стиль модерн, элементы русского зодчества и классицизм.

История дома связана с родом Лебедевых — известными землевладельцами и промышленниками. Последний представитель рода, Михаил Александрович, превратил Лубяны в усадьбу с садами и парками. После революции в доме учились будущие лесники, а с 1939 года там работал детский сад.

Напомним, что по парку усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Татарстане назначена повторная экспертиза. Привлеченный эксперт не нашел в нем культурной ценности. «По его логике, признать парк объектом культурного наследия можно, только если сначала признать памятником каждую липу в этой аллее. Это не просто незнание закона, это его полное искажение», — резко возразил глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин. О том, как дальше будет развиваться битва за исторический объект, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова