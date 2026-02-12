В Москве задержали бывших топ-менеджеров транспортной группы FESCO
Они подозреваются в растрате в особо крупном размере
В Москве задержаны бывшие руководители транспортной группы FESCO. Экс-председатель совета директоров Андрей Северилов и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов подозреваются в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Сообщается, что в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Напомним, что бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову вернут землю и дом по решению суда. Его приговорили к 13 годам колонии за хищение и легализацию преступных доходов.
