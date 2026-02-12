Новости бизнеса

02:48 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Москве задержали бывших топ-менеджеров транспортной группы FESCO

16:06, 12.02.2026

Они подозреваются в растрате в особо крупном размере

В Москве задержали бывших топ-менеджеров транспортной группы FESCO
Фото: Реальное время

В Москве задержаны бывшие руководители транспортной группы FESCO. Экс-председатель совета директоров Андрей Северилов и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов подозреваются в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

скриншот с сайта fesco.ru

Напомним, что бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову вернут землю и дом по решению суда. Его приговорили к 13 годам колонии за хищение и легализацию преступных доходов.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть548.1
  • Нижнекамскнефтехим79.8
  • Казаньоргсинтез67.6
  • КАМАЗ87.1
  • Нижнекамскшина38.9
  • Таттелеком0.616