Бюджет на программу укрепления межнационального согласия в Казани увеличили более чем в 2 раза

Программа предполагает организацию мероприятий, связанных с развитием межнационального взаимодействия

Фото: Артем Дергунов

В Казани более чем в два раза увеличили бюджет программы по укреплению межнационального согласия. Если в 2023 году объем финансирования составлял 34,240 млн рублей, то в 2026 году на реализацию программы предусмотрено 79,261 млн рублей.

Программа направлена на организацию мероприятий, связанных с развитием межнационального взаимодействия и профилактикой конфликтов. В их числе семинары для учителей и воспитателей, встречи с писателями, ежегодные соревнования, фестивали и другие культурно-просветительские события.

Ранее «Реальное время» писало, что правительство Татарстана занято подготовкой новой государственной программы, целью которой является укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение культурно-языковых традиций и формирование единой общероссийской гражданской идентичности.

Ариана Ранцева