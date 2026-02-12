К расследованию подключился БЭП: в Казани продлили арест ВИП-застройщику Станиславу Шевыреву

За два месяца фабула обвинения в покушении на убийство невестки не поменялась, но следствие ищет новые эпизоды

Фото: Артем Дергунов

Сегодня Советский райсуд Казани вновь продлил срок содержания под стражей заслуженному строителю Татарстана Станиславу Шевыреву — до 14 апреля. Защитникам не удалось добиться его освобождения под домашний арест, о чем просила и адвокат потерпевшей, передает с заседания корреспондент «Реального времени».

Силовики по-прежнему считают Шевырева-старшего заказчиком покушения на невестку — Ирину Шевыреву, не доверяя ни ее показаниям, ни признаниям главного безопасника компании «Волга-Автодор», что именно он инициировал нападение, желая только «напугать».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Более того, на заседании старший следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин заявил — в данный момент ведется работа по установлению иных преступлений, совершенных в составе организованной группы и иных причастных лиц. Также он попросил приобщить к материалам ряд допросов иных фигурантов дела и рапорт оперативника на имя руководителя Управления БЭП МВД Татарстана. Из документа следовало — экономическим полицейским следствием поручен ряд мероприятий в рамках расследования дела о неудавшемся убийстве. В частности, проверялись движения по счетам фирмы «Волга-Автодор» и поступление дивидендов на счета лиц и организаций. В указанной компании Шевырев числится замом директора, хотя силовики считают его бенефициаром.

Комментировать это заявление в перерыве заседания сам обвиняемый отказался.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На старте заседания адвокаты обвиняемого Юрий Некрасов и Ильдар Нуриахметов попросили приобщить к ходатайству копии медицинских документов о состоянии здоровья их клиента, согласие его жены на его проживание в частном доме, оформленном в ее собственность, в случае избрания домашнего ареста.

Кроме того, защита представила большой пакет писем в поддержку более мягкой меры пресечения Станиславу Шевыреву со стороны министра транспорта и дорожного хозяйства республики, руководства исполкомов Казани и Набережных Челнов, глав районов Казани их коллег, ранее уже направлявшиеся в адрес Верховного суда Татарстана при рассмотрении апелляционных жалоб после задержания и ареста заслуженного строителя республики Шевырева. Копия удостоверения в подтверждение этого звания и документы об иных наградах и благодарностях, как и письма из ГИСУ РТ, Главтатдортранса, Казанского порохового завода, также сегодня предложили исследовать суду при рассмотрении вопроса — необходимо ли сохранить ранее избранную меру пресечения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Именно эти письма в адрес вышестоящей инстанции суд сегодня отклонил, приобщив лишь сведения из администрации Казани и Советского района о характеристике фигуранта, а также пакет благодарностей, грамот и звания. Отказался суд приобщать и протоколы тех допросов, которые защита получила на основании своих запросов коллегам, в частности дополнительный допрос главы службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина, который через полтора месяца после начала следствия признался, что сам, без каких-либо указаний от шефа, выступил заказчиком нападения, но тяжких последствий не желал.

Следователь просил продлить арест до 14 апреля. Его позицию поддержала зампрокурора Советского района Эльза Хисматуллина, отмечавшая, что исследованные в суде документы свидетельствуют о причастности обвиняемого к преступлению и основания для самой тяжкой меры пресечения не изменились.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вероятно, речь шла о показаниях из протоколов иных обвиняемых по делу — нападавшего на Шевыреву и следившего за ней Рафиса Султанова, еще одного участника слежки и организации покушения Бурихона Хамидова (неофициально работал все в той же компании «Волга-Автодор»), также начальника смены охраны компании «Волга-Автодор» Булата Галлямова.

В суде озвучили показания экс-спасателя МЧС Рафиса Султанова, что за смерть Ирины Шевыревой ему обещали 40 млн рублей, а за наезд на нее заплатили 2,5 млн, Хамидов рассчитывал получить 10—20 млн рублей, а Галлямов заявлял, что от Черкасина узнал и предполагаемый мотив главного заказчика — якобы Шевырев-старший постоянно ругался с невесткой, в том числе потому, что считал: она отвлекает его сына от семейного дела.



Сам Станислав Шевырев и его адвокаты против продления активно возражали, указывали, что никаких новых доказательств следствие не представило. Против высказалась адвокат Ирина Князева, представитель потерпевшей по делу. Сама Ирина Шевырева в этот раз на заседание не пришла.



Напомним, дело о покушении почти сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в Сети видеозапись: утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, а затем пошел к припаркованной женщиной машине.

Это был Рафис Султанов, который в тот же день покинул Татарстан на автомобиле с братом Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался в нападении на Ирину Шевыреву в октябре и более раннем наезде на нее на электросамокате.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под подпиской о невыезде находится лишь супруг пострадавшей Иван Шевырев, но подозрения с него не сняты. Покинувший страну брат Хамидова заочно арестован.

Ирина Плотникова