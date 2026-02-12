В архиве Оренбуржья обнаружили рукописный документ юного Мусы Джалиля

Он написан на татарском языке арабской графикой 5 октября 1922 года

Фото: Динар Фатыхов

Госархив Оренбургской области обнародовал ранее неизвестный документ — собственноручное заявление Мусы Джалиля о направлении на учебу, сообщает ТАСС. Документ написан на татарском языке арабской графикой 5 октября 1922 года.

Рукописный документ был обнаружен при подготовке выставки к 120-летию со дня рождения поэта. Как рассказала замдиректора архива Ксения Попова, в заявлении Муса Джалиль обращается в Оренбургский городской отдел народного образования с просьбой о помощи в направлении на учебу в Казанский татарский институт.

На документе сохранились две резолюции на русском языке. Первая содержит отказ, однако вторая, датированная 16 октября 1922 года, сообщает о командировании в Казань.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Известно, что к тому времени Джалиль уже окончил в Оренбурге Татарский институт народного образования. Прибыв в Казань в октябре, он не успел поступить в институт и был вынужден отложить обучение до 1923 года.

— Вся цель моего обращения в ваш отдел — это желание служить стране свободных пролетариев, а вся идея моих пожеланий заключается в стремлении отдать свои силы строительству будущей счастливой жизни, новой зари в истории человечества. Прошу вас не отвергнуть мое, как и всех остальных молодых пролетариев, стремление морально помочь новому строю, — так звучит обращение Джалиля.

Документ уже внесен в Региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Оренбургской области. Напомним, что в Татарстане создали оргкомитет по проведению 120‑летия Мусы Джалиля.

Наталья Жирнова