Таиланд может сократить срок безвизового пребывания в стране для россиян

Власти намерены уменьшить безвизовый режим с 60 до 30 дней для представителей 93 стран мира

Власти Таиланда рассматривают возможность уменьшения периода безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан 93 стран, включая Россию. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта страны.

По словам постоянного секретаря Минтуризма Наттхрии Тхавивонг, это изменение не должно негативно повлиять на туристическую отрасль королевства. Она отметила, что большинство иностранных туристов в среднем находятся в стране около 21 дня. При необходимости более длительного пребывания туристы смогут оформить продление в установленном порядке.

Эксперты РИА «Новости» отмечают, что и российский турпоток не должен пострадать от данных нововведений, «поскольку подавляющее большинство поездок укладывается в новые временные рамки». Сейчас турпоток из России в Таиланд вырос на 8,8%.



Напомним, что в декабре сообщалось, что Таиланд сохранит 60‑дневный безвизовый режим для россиян. При этом в стране действуют правила, регулирующие частоту использования безвизового въезда.

Наталья Жирнова