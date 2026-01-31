Огненное большинство и новый элитный центрфорвард: как «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик»

Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин показал скрытые резервы команды

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» завершил январь разгромной победой над «Нефтехимиком» в Казани со счетом 6:1. При этом четыре из шести шайб казанцы забросили в большинстве, а свой воспитанник Илья Сафонов затмил экс-капитана Дмитрия Яшкина. Какие скрытые резервы подключили «барсы» в последней игре января — читайте в материале «Реального времени».

Яшкин вернулся в состав, но сыграл блекло

На игру с «Нефтехимиком» в состав «Ак Барса» вернулся Дмитрий Яшкин (пропустил четыре матча подряд). Нападающий заменил Никиту Дыняка, почувствовавшего недомогание. Для прошлогоднего капитана «барсов» это стало первым появлением в старте за четыре последних матча. Он был близок к уходу из клуба в дедлайн, однако приемлемого варианта расставания стороны не нашли.

Яшкин появился в тройке с новичком казанцев Нэйтаном Тоддом и Григорием Денисенко. При этом форвард заменил в этом звене Семена Терехова, который был заявлен в четвертой тройке на месте Дыняка. Забегая вперед скажем, что Яшкин в итоге ничем не запомнился, а его трио выглядело на льду блекло.

Также вернулся в состав Тимур Билялов. Это решение было ожидаемым. Максим Арефьев пока не держит стабильного уровня игры в КХЛ, поэтому тренеры «Ак Барса» немного подстраховались. Работы у Билялова, действительно, было много, но в самых опасных моментах гости попадали в каркас ворот.

Сафонов оформил дубль

Стартовые минуты матча остались за «Нефтехимиком». Евгений Митякин обязан был забивать после прострела партнера, но не попал по шайбе, находясь перед пустыми воротами. А затем гости дважды удалялись, и игра в их исполнении расклеилась.

«Ак Барс» реализовал обе попытки большинства. Вначале Александр Барабанов подправил полет шайбы после дальнего броска Никиты Лямкина — 1:0. А затем Нэйтан Тодд попал точно в «девятку» — 2:0. В середине периода «барсы» убежали в контратаку и Александр Хмелевский сделал счет 3:0 в пользу казанцев.

В третий раз «Ак Барс» реализовал большинство во втором периоде. В сутолоке на пятачке Илья Сафонов затолкал шайбу в ворота «Нефтехимика» — 4:0. При этом нижнекамцы взяли запрос на видеопросмотр эпизода, который получился неудачный, и команда Игоря Гришина снова осталась в меньшинстве на две минуты. Отличиться казанцы не смогли, а вратарь гостей Озолин остановил проход 4 в 1.

В ответ «Нефтехимик» отыграл одну шайбу. Дальний выстрел Матвея Заседы достиг цели — 4:1. Сразу же гости выехали два в ноль, но бросок пришелся в штангу ворот казанцев. Кураж «волков» был сбит очередным удалением, однако на этот раз «Ак Барс» не сумел извлечь весомых дивидендов от большинства.

Зато забили в начале третьего периода. Сразу после второго периода судьи оставили команды в неравных составах. В итоге в формате «5 на 3» хозяева восстановили разницу в четыре шайбы: Миллер точно бросил со средней зоны — 5:1. Следом нижнекамцы попали в штангу, а добить не удалось. В оставшееся время «Нефтехимик» два раза не использовал большинство, а «Ак Барс» отличился вновь. За две минуты до сирены Галимов прикрыл вратаря и Сафонов переправил шайбу в ворота — 6:1.

Новый элитный центрфорвард «Ак Барса»

«Ак Барс» завершил месяц убедительной победой. Всего в январе команда Анвара Гатиятулина набрала 16 из 22 возможных очков. Всего на этом отрезке «барсы» проиграли лишь в четырех матчах. При этом все четыре поражения случились в Казани. В феврале казанцы будут чаще гостить в других городах, в календаре у «Ак Барса» всего две домашние игры. Возможно, в этом есть какое-то преимущество для команды.

Между тем матч с «Нефтехимиком» показал, что у «Ак Барса» имеются резервы под плей-офф. В первую очередь, это касается реализации большинства. Казанцы четыре из шести шайб забросили в неравных составах — настолько эффективно данный компонент еще не работал. Во-вторых, не стоит печалиться плохой форме Яшкина. Сафонов успешно справляется с его функциями, потихоньку превращаясь в элитного центрфорварда. В субботу нападающий оформил второй дубль в чемпионате подряд.

— После прошлых двух матчей было важно выйти с правильным настроем, правильно подготовиться. Мы играли с хорошим движением, проводили много хороших отрезков, использовали свои моменты. В целом задача большинства — наиграть его так, чтобы сопернику было сложно определить, с какого розыгрыша будет угроза. В идеале иметь две такие бригады, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Голы:

1:0 — Барабанов (Лямкин, Семенов, 05:41, 5х4);

2:0 — Тодд (Миллер, Галимов, 07:36, 5х4);

3:0 — Хмелевский (Миллер, Семенов, 09:20);

4:0 — Сафонов (Тодд, Хмелевский, 25:56, 5х4);

4:1 — Заседа (Николишин, Сериков, 31:36);

5:1 — Миллер (Хмелевский, Галимов, 43:41, 5х3);

6:1 — Сафонов (Марченко, Галимов, 58:30).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 2 февраля в Новосибирске против «Сибири» в 15.30 по московскому времени. Далее «барсы» отправятся в Челябинск, а затем уйдут на паузу на Матч всех звезд КХЛ. В прошлом году после звездного уикенда команда Гатиятулина ушла в крутое пике. Теперь тренеру предстоит не повторить те ошибки.

