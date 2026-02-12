В Анапе суд заключил под стражу стрелявшего в техникуме подростка
Молодому человеку предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: убийство, покушение на убийство и хищение оружия
Анапский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения 17-летнему обвиняемому в стрельбе возле Анапского индустриального техникума. Подростка поместили под стражу до 11 апреля.
Судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме в связи с несовершеннолетним возрастом обвиняемого. Молодому человеку предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ. Его подозревают в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также в хищении оружия.
Помимо этого, суд арестовал и соучастника по делу о стрельбе. Его также поместили под стражу до 11 апреля за подстрекательство к совершению убийства и покушение на убийство.
Напомним, что во время стрельбы в техникуме Анапы 11 февраля главный фигурант дела убил охранника и ранил еще двух человек.
