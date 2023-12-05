Татарстану одобрили заявку по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фонд развития территорий одобрил заявку Татарстана и еще шести регионов России по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры. На выделенные средства в них заменят или реконструируют около 352 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Помимо Татарстана финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры получат Калужская, Рязанская, Свердловская, Тюменская и Орловская области, а также Краснодарский край, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий. Обновление сетей затронет в общей сложности свыше 1,2 млн жителей.

Общий объем финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры в семи регионах России за счет средств Фонда развития территорий составляет 4,6 млрд рублей. Какую сумму получит Татарстан и на какие объекты, не указано.

В общей сложности с ноября 2023 года Фонд развития территорий одобрил заявки 21 региона России. Они получат 14,7 млрд рублей — на эту сумму субъекты обновят более 1 тыс. км сетей и 18 объектов коммунальной инфраструктуры.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев заявил, что в республике уменьшилась доля сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене. В сфере водоснабжении показатель улучшился на 3,3%, в теплоснабжении — на 17%.

В сентябре 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в регионе в сфере жилищно-коммунального хозяйства замене подлежат около 30% инженерных сетей. Он поставил задачу обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина.



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Татьяна Демина