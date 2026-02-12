В Госдуме опровергли планы по блокировке Google в России

Антон Горелкин подчеркнул, что подобные меры вряд ли помогут добиться выплаты штрафа от компании в пользу российской стороны

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил об отсутствии планов по блокировке сервисов Google на территории России. Такое заявление он сделал в ответ на высказывания коллеги по комитету Андрея Свинцова, который ранее говорил о технической возможности блокировки компании.

По словам Горелкина, блокировка Google может привести к серьезным негативным последствиям.

— Очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов — прежде всего проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей), — заявил депутат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат также подчеркнул, что подобные меры вряд ли помогут добиться выплаты штрафа от Google в пользу российских компаний. Антон Горелкин выступил за постепенный переход на отечественные решения.

— Я считаю, что нужно создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения. А что до громких заявлений о блокировке — таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах, — заключил он.

Наталья Жирнова