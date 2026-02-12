Треть российских компаний привлекают фрилансеров для работы

Среди популярных направлений сотрудничества с фрилансерами выделяются инженерные специальности

Фото: Динар Фатыхов

По данным опроса SuperJob, каждая третья компания в России активно сотрудничает с фрилансерами. Такой формат занятости становится все более востребованным на современном рынке труда.

Наиболее востребованы фрилансеры в сфере информационных технологий, где компании ценят их профессионализм и гибкость в решении задач. Высоким спросом также пользуется работа в области дизайна, маркетинга, рекламы, PR и SMM.

Среди других популярных направлений сотрудничества с фрилансерами выделяются инженерные специальности. Компании регулярно привлекают внештатных инженеров-конструкторов и проектировщиков для выполнения различных задач. Кроме того, востребованными остаются услуги менеджеров по подбору персонала, работающих на фрилансе.

Наталья Жирнова