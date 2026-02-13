В Татарстане выросло количество убийств и детская преступность

От рук преступников в республике в минувшем году пострадали 27 тысяч человек

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане 27 тысяч человек пострадали в минувшем году от рук преступников. Хотя общее количество зарегистрированных преступлений снижается, ситуация по ряду уголовных статей сильно настораживает правоохранителей. В республике растет количество убийств и детская преступность, а хулиганств стало наполовину больше. Эксперты видят причины в растущей напряженности и уровне агрессии в обществе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Количество хулиганств выросло наполовину

В 2025 году в Татарстане при общем снижении уровня преступности неожиданно выросло число зарегистрированных преступлений, связанных с убийствами и хулиганствами. Если количество первых по сравнению с 2024 годом увеличилось на 5%, то по вторым рост составил и вовсе 48%, следует из статистики Министерства внутренних дел РФ.

Ведомство собирает информацию как о преступности в регионах России в общем, так и по избранным статьям УК. В их число входят: 105 УК РФ «Убийство», 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», 131 «Изнасилование», 158 «Кража», 161 «Грабеж», 162 «Разбой», 163 «Вымогательство» и 213 «Хулиганство».



— С моей точки зрения, данные тенденции не являются неожиданными и явно взаимосвязаны. К моему большому сожалению в обществе растет уровень агрессии, особенно в кругу очень молодых людей. Вспомним недавние случаи нападения в школах, самоубийства несовершеннолетних, факты издевательств и травли, подростковой агрессии, — поделился своим мнением с «Реальным временем» адвокат Павел Мазуренко. — По поводу убийств я считаю, что на самом деле количество убийств больше чем зарегистрированных, при практически 100-процентной раскрываемости. Так, с моей точки зрения, недостаточно уделяется внимания смерти людей в условиях неочевидности, например при отравлении, самоубийстве, несчастном случае.

Об уровне агрессии в обществе можно судить, например, по результатам исследования аналитического центра НАФИ от 29 апреля 2025 года. Оно показало, что за прошедший относительно момента публикации год 54% россиян сталкивались с проявлением агрессии со стороны других людей в реальной жизни, 63% сталкивались с агрессией в интернете.

В обществе растет уровень агрессии, особенно в кругу очень молодых людей, считает казанский адвокат Павел Мазуренко. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Чаще всего с проявлением грубости и агрессии сталкивались подростки и молодые люди до 24 лет (71%), причем 16% представителей этой возрастной категории говорят о том, что такое бывает почти ежедневно. Также с агрессией в реальной жизни чаще сталкиваются мужчины (58% против 50% женщин), россияне с низким уровнем дохода (58%) и средним образованием (56%), — говорится в исследовании.

В динамике же уровень агрессии в реальной жизни снижается. Так, в 2023 году с подобными проявлениями сталкивались 70% россиян. В интернете за аналогичный период показатель немного вырос: в 2023-м о случаях проявления агрессии в Сети заявлял 61% респондентов.



— Мы несколько лет живем в непростой обстановке — экономической, информационной, общественной. Уровень напряжения в обществе высокий. Люди стали более раздражительными, конфликтными, быстрее переходят к агрессии. Это может отражаться и на статистике тяжких преступлений, — поделился с «Реальным временем» руководитель юридической компании в Казани «Ярдрей» Иван Сосин. — Есть и другой момент — ощущение снижения неизбежности наказания у части людей. Когда в обществе активно обсуждаются различные механизмы смягчения ответственности или изменения статуса осужденных, это психологически может влиять на поведение отдельных граждан (освобождение от УД (уголовных дел, — прим. ред.) при подписании контракта на СВО)



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Негативная динамика

2025 год завершил самый продолжительный период сокращения числа убийств в Татарстане, который начался в 2021-м. Тогда количество преступлений снизилось с 252 до 209 в 2020 году. Тем не менее относительно 2008 года число зарегистрированных в Татарстане убийств сократилось на 56% (с 321). Количество хулиганств увеличилось с 27 до 40, по сравнению с 2024 годом, в 2023-м же было зарегистрировано всего 16 дел по этой статье.

Суммарно в 2024 году в Татарстане зарегистрировали 15 405 преступлений по всем вышеупомянутым избранным статьям УК. В 2025-м их количество сократилось уже на 7%, до 14 310. Наибольший спад заметен в преступлениях, связанных с вымогательством — их количество сократилось на 35%, с 547 до 357. На 24% меньше стало преступлений по 111 УК РФ (359 в 2024 году против 273 в 2025-м); на 14% сократилось количество грабежей (с 365 до 315).



Общее же количество зарегистрированных преступлений сократилось с 56 206 до 47 373, или на 16%. Вместе с этим в Татарстане снизилось и количество потерпевших–физлиц. Если в 2024 году таких было 35 730, то в 2025-м уже 27 393.

Современные научные исследования подтверждают тесную связь уровня преступности с социальными и экономическими факторами. Например, в Татарстане в последние годы наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. В Казани он составляет всего 0,19%, а в общем по республике оказывается на уровне примерно в 0,16%, хотя и отмечается рост скрытой безработицы. На это же могло повлиять и ужесточение ст. 187 УК РФ, которую теперь начали применять для дропперов. Глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов на итоговой коллегии заявил, что в республике впервые за пять лет снизилось количество IT-преступлений.

Положение Татарстана в ПФО и России

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан занимает четвертое место по снижению общего числа зарегистрированных преступлений. Уступает республика только Мордовии (-29%), Пензенской области (-23%) и Удмуртии (-17%). Среди аутсайдеров рейтинга оказались Оренбургская область (-8%), Башкортостан (-4%) и Нижегородская область (-2%)

Относительно изменения количества зарегистрированных убийств Татарстан также оказался на четвертом месте. Но на этот раз внизу списка. Хуже динамика оказалась только в Башкортостане (+8%), Самарской (+12%) и Ульяновской (+20%) областях. Сильнейшим же сокращением числа зарегистрированных убийств отметились Марий Эл (-24%), Саратовская область (-24%) и Пермский край (-22%). В Мордовии, Чувашии и Оренбургской области показатели 2024 и 2025 годов оказались одинаковыми.



В федеральной статистике МВД (без учета новых регионов России) Татарстан по количеству зарегистрированных преступлений в 2025 году расположился на восьмой строчке. В 2024-м он занимал шестую позицию. В минувшем году выше Татарстана в рейтинге оказались Москва (121 тыс.), Московская область (68 тыс.), Краснодарский край (62 тыс.), Санкт-Петербург (59 тыс.), Тюменская область с автономными округами (55 тыс.), Челябинская область (50 тыс.) и Башкортостан (49 тыс.).

В большинстве субъектов РФ в 2025 году относительно 2024-го обозначилось снижение числа зарегистрированных преступлений. Положительной динамика оказалась лишь в пяти регионах. Это Якутия (+8%), Тыва и Тюменская область без автономных округов (в обоих регионах +4%), Ингушетия и Ярославская область (+3% в обоих регионах).

Среди лидеров рейтинга по снижению преступности Татарстану досталось только 19-е место. Список возглавили Мордовия (-29%), Пензенская область и Ненецкий автономный округ (-23% в обоих).



Расхождения в данных

В начале декабря 2025 года начальник управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рефат Катипов на пресс-конференции уже отчитывался о динамике преступлений в республике. Тогда он тоже заявил о росте числа убийств, но названные им числа не сходятся с официальной статистикой федерального МВД. Со слов Катипова, в 2024 году в Татарстане зарегистрировали 118 убийств, а в 2025-м — 122. Число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, сократилось с 313 до 251.

На момент публикации статьи редакция «Реального времени» не получила разъяснений от пресс-службы управления МВД по Татарстану по вопросу расхождений в статистике совершенных преступлений. Редакция готова опубликовать ответ по получении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Количество преступников снижается

Всего в Татарстане в 2024 году 14 607 человек, совершивших преступление. В 2025 таких оказалось 12 889. Число преступников в республике непрерывно снижается с 2020 года. Тогда произошел небольшой всплеск, прекративший снижение, начавшееся в 2016-м. Относительно 2008 года в Татарстане число преступников снизилось на 55%.

Детская преступность растет

Минувший год ознаменовался для Татарстана ростом не только убийств, но и детской преступности. Так, по официальным данным, в преступлениях были замешаны 0,32% детей в возрасте от 14 до 17 лет от общего количества несовершеннолетних этой возрастной категории. Говоря в абсолютных числах, в 2025 году в Татарстане преступления совершили 578 несовершеннолетних, хотя в 2024-м таких был 501. Относительно 2013 года (более ранние данные не представлены) в 2025 году детская преступность снизилась вдвое.

Полная уголовная ответственность в России, согласно ст. 20 УК РФ, наступает только с 16 лет. В 14 лет ребенка могут привлекать только по некоторым категориям тяжких и особо тяжкий статей. Среди них убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение, изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство и ряд других, в том числе связанных с терроризмом.

— По подростковой преступности ситуация еще чувствительнее. Дети и подростки очень остро реагируют на обстановку вокруг. Если в обществе много агрессии, конфликтов, жесткой риторики, это неизбежно отражается и на молодежи. Плюс остаются вопросы занятости подростков, работы с семьями, профилактики. А как таковой социальной работы сейчас не проводится, весь акцент ушел на СВО и решение вытекающих проблем, — рассказал Иван Сосин. — Но при этом нужно честно сказать: давать окончательные выводы — это все-таки задача МВД, потому что именно они формируют статистику и владеют первичными данными. Все остальное — это экспертные предположения. Причин может быть много: и общая социальная обстановка, и экономические факторы, и политический фон, и изменения в самой системе учета преступлений. Поэтому говорить, что рост связан с чем-то одним, было бы неправильно. Это сложный процесс, который требует более глубокого анализа.

Не имея данных конкретно по подросткам и молодежи, о ментальном состоянии россиян в общем можно судить, например, по динамике продаж антидепрессантов. О значительном росте продаж таких препаратов мы писали и в 2017 году, и в 2022-м, и в 2025-м. Например, в одном только Татарстане траты на антидепрессанты в 2022 году увеличились вдвое по сравнению с 2021-м.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по изменению детской преступности в 2025 году относительно 2024-го также оказывается в списке аутсайдеров. Но в этот раз уже не на четвертом, а на шестом месте. Хуже дела обстоят в Ульяновской (+34%), Кировской (+25%) областях, Чувашии (+12%), Нижегородской (+9%) и Самарской (+8,5%) областях. Лидерами же по снижению этого параметра оказались Пензенская область (-19%), Удмуртия (-20,5%) и Мордовия (-31%).

Доля детей (от 14 до 17 лет включительно), совершивших преступление, относительно общего числа преступников в Татарстане в 2025 году также отметилась ростом. Этот показатель в республике вырос и в 2024 году. Так в 2023 (более ранних данных не представлено) среди всех преступников было 3,2% несовершеннолетних, годом позже их доля увеличилась до 3,4%, а в 2025-м — до 4,5%, что сходится с общим количеством преступников и количеством несовершеннолетних преступников. Аналогичная динамика характерна и для других регионов ПФО.

Статистика по доле несовершеннолетних среди общего числа преступников собирается в рамках программы «Десятилетие детства», указ о проведении которой президент России Владимир Путин подписал в 2017 году. По итогам 2025 года относительно 2023-го доля несовершеннолетних среди общего числа преступников снизилась только в Марий Эл — с 4,7 до 3,1%. Сравнивая 2025-й с 2024-м годом, снижение наблюдалось только в Мордовии — с 3,7 до 3%.

Часть преступлений, в которые вовлекают несовершеннолетних, связана в том числе с деятельностью украинских спецслужб, о чем в январе сообщил глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов на итоговой коллегии ведомства. По его словам, большое количество молодых людей и несовершеннолетних вовлекаются в преступления, связанные с поджогами объектов промышленности и железнодорожной инфраструктуры, административных и иных зданий.

— Большая часть таких посягательств совершалась молодыми людьми и несовершеннолетними, как правило, за денежное вознаграждение, — напомнил министр. — Имелись факты вовлечения в диверсионную деятельность военнослужащих, в том числе прошедших специальную военную операцию и награжденных специальными наградами РФ.

В 2025 году в республике выявили 100 преступлений террористического и экстремистского характера, 67 из которых переданы в суд. Так, например, в октябре сразу трем подросткам предъявили обвинение в совершении террористического акта на железной дороге. Они подожгли оборудование вблизи Бугульмы.

Влияет на уровень детской преступности и вовлечение подростков в дропперство и отмывание денег. По данным ЦБ молодых людей от 14 до 18 лет вовлекают в эти преступления все чаще. Согласно данным МВД, в 2025 году в Татарстане совершено 2 418 преступлений экономической направленности, годом ранее их было 2 332.