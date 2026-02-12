Новости экономики

02:52 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

На организацию отдыха в лагерях для детей Зеленодольского района направят 15 млн рублей

21:49, 12.02.2026

Эта сумма пойдет на размещение в летних лагерях одаренных и талантливых, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из семей граждан, участвующих в СВО

На организацию отдыха в лагерях для детей Зеленодольского района направят 15 млн рублей
Фото: Артем Дергунов

На сайте госзакупок появились документы на оказанию услуг по организации отдыха для детей Зеленодольского района в стационарном лагере в 2026 году. Заказчиком госконтракта является «Объединение молодежных клубов «Исток» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан».

Известно, что проект направлен на:

  • профильные смены для талантливых и одаренных детей — более 10 тысяч человек;
  • смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 1050 человек;
  • смена для детей из семей граждан, участвующих в СВО — 900 человек.

На реализацию проекта будет направлена сумма 15,5 млн рублей.

В этом году в Татарстане расширят два детских оздоровительных лагеря за 450 млн рублей. Завершение строительства объектов запланировано на декабрь.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджетОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть548.1
  • Нижнекамскнефтехим79.8
  • Казаньоргсинтез67.6
  • КАМАЗ87.1
  • Нижнекамскшина38.9
  • Таттелеком0.616