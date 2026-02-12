На организацию отдыха в лагерях для детей Зеленодольского района направят 15 млн рублей

Эта сумма пойдет на размещение в летних лагерях одаренных и талантливых, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из семей граждан, участвующих в СВО

Фото: Артем Дергунов

На сайте госзакупок появились документы на оказанию услуг по организации отдыха для детей Зеленодольского района в стационарном лагере в 2026 году. Заказчиком госконтракта является «Объединение молодежных клубов «Исток» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан».

Известно, что проект направлен на:

профильные смены для талантливых и одаренных детей — более 10 тысяч человек;

смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 1050 человек;

смена для детей из семей граждан, участвующих в СВО — 900 человек.

На реализацию проекта будет направлена сумма 15,5 млн рублей.

В этом году в Татарстане расширят два детских оздоровительных лагеря за 450 млн рублей. Завершение строительства объектов запланировано на декабрь.

Наталья Жирнова