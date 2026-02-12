В Татарстане будут судить мошенников, похитивших 6 миллионов рублей у пенсионера
Под предлогом спасения сбережений мошенники получили от мужчины средства, предварительно обманув его под видом переоформления договора «Таттелекома»
Прокуратура Лениногорска завершила расследование дела о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых окажутся двое жителей Казани.
Как установило следствие, в сентябре 2025 года злоумышленники приехали в Лениногорск. Они обманули 65-летнего пенсионера, рассказав ему, что его деньги якобы переведены за границу. Под предлогом спасения сбережений от уголовной ответственности мошенники получили от мужчины 6 миллионов рублей. Примечательно, что перед этим один из мошенников позвонил мужчине, представившись сотрудником «Таттелекома», и предложил переоформить договор на льготный пенсионный тариф.
Часть денег преступники оставили себе, остальное отправили организаторам аферы.
Во время расследования у подозреваемых изъяли автомобиль стоимостью более 2,7 миллиона рублей.
Сейчас дело передано в суд. Правоохранители продолжают искать остальных участников преступной группы.
Недавно Центробанк внедрил механизм возврата средств при мошеннических переводах.
