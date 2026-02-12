В Татарстане будут судить мошенников, похитивших 6 миллионов рублей у пенсионера

Под предлогом спасения сбережений мошенники получили от мужчины средства, предварительно обманув его под видом переоформления договора «Таттелекома»

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Лениногорска завершила расследование дела о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых окажутся двое жителей Казани.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года злоумышленники приехали в Лениногорск. Они обманули 65-летнего пенсионера, рассказав ему, что его деньги якобы переведены за границу. Под предлогом спасения сбережений от уголовной ответственности мошенники получили от мужчины 6 миллионов рублей. Примечательно, что перед этим один из мошенников позвонил мужчине, представившись сотрудником «Таттелекома», и предложил переоформить договор на льготный пенсионный тариф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Часть денег преступники оставили себе, остальное отправили организаторам аферы.

Во время расследования у подозреваемых изъяли автомобиль стоимостью более 2,7 миллиона рублей.

Сейчас дело передано в суд. Правоохранители продолжают искать остальных участников преступной группы.

Недавно Центробанк внедрил механизм возврата средств при мошеннических переводах.

Наталья Жирнова