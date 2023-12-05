Госдума приняла законопроект о запрете «наливаек» в первом чтении

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории продажу алкоголя в многоквартирных домах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции, — объяснил он.

Володин рассказал о многочисленных обращениях от жителей многоквартирных домов, которые страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Ночью эти магазины торгуют алкоголем, обходя нормы закона, подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Еще законопроект запрещает давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми такая продукция не обладает, использовать в наименованиях названия продуктов, которые не входят в ее состав.

В начале ноября Минфин России подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В ведомстве объяснили, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов, а собрание жильцов, получив право принимать подобные решения, может начать этим злоупотреблять. При этом регионы могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».



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Айрат Назипов