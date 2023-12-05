В Казани стартовал международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

В Театре имени Галиаскара Камала стартовал архитектурно-строительный форум "Казаныш". Он впервые проходит в международном формате. В нем принимают участие делегации из восьми стран: Индии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Италии, Великобритании и Ирана. Более 270 спикеров выступят на различных площадках мероприятия. По данным организаторов, на форум зарегистрировалось более 5 тысяч участников. Участников по видеомосту поприветствовал вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Казань является примером развития городов. В Казани очень большой опыт и сохранения исторического наследия и строительства современных объектов", - сказал он.
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