Новости общества

02:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генсек НАТО поддержал предложение Франции начать переговоры с Россией

19:57, 12.02.2026

Он особо выделил важную роль американского руководства в данном процессе

Генсек НАТО поддержал предложение Франции начать переговоры с Россией
Фото: скриншот из видео «NATO Secretary General pre-ministerial press conference at Defence Ministers Meeting, 12 FEB 2025» с канала «NATO News»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о налаживании диалога с Россией. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции перед встречей министров обороны государств-членов Североатлантического альянса, запланированной на 11 февраля.

По словам Рютте, он поддерживает любые инициативы, способствующие скорейшему завершению конфликта. Он особо выделил важную роль американского руководства в данном процессе, подчеркнув значимость действий президента США, благодаря которым ситуация вышла из патового состояния.

Кроме того, генсек уточнил, что каждое государство-союзник вправе самостоятельно предпринимать шаги по примеру французской стороны, однако координация усилий с остальными членами НАТО и Соединенными Штатами остается важнейшим условием успеха любых начинаний.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также