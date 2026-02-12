Генсек НАТО поддержал предложение Франции начать переговоры с Россией

Он особо выделил важную роль американского руководства в данном процессе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о налаживании диалога с Россией. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции перед встречей министров обороны государств-членов Североатлантического альянса, запланированной на 11 февраля.

По словам Рютте, он поддерживает любые инициативы, способствующие скорейшему завершению конфликта. Он особо выделил важную роль американского руководства в данном процессе, подчеркнув значимость действий президента США, благодаря которым ситуация вышла из патового состояния.

Кроме того, генсек уточнил, что каждое государство-союзник вправе самостоятельно предпринимать шаги по примеру французской стороны, однако координация усилий с остальными членами НАТО и Соединенными Штатами остается важнейшим условием успеха любых начинаний.

Наталья Жирнова