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«По всей улице колея из-за наледи»: как казанский «Водоканал» 15 лет не может устранить одну протечку

17:42, 05.12.2023 10
«По всей улице колея из-за наледи»: как казанский «Водоканал» 15 лет не может устранить одну протечку
Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

«Это продолжается уже на протяжении 15 лет»

Казанский «Водоканал» никак не может устранить протечку у колодца с водой по ул. Заслонова, 7. Как рассказал «Реальному времени» местный житель Ринат Шакирзянов, люди сталкиваются с этой проблемой каждый год. Они постоянно вынуждены обращаться к городским коммунальщикам, но те их игнорируют.

— Проблема происходит не реже 1-2 раз в год уже на протяжении многих лет. Вода течет по всей улице вниз в Нестеровский овраг. Председатель нашего ТСЖ каждый раз жалуется при протечке в «Водоканал», приезжают специалисты, что-то подлатают, после чего ситуация повторяется вновь. По всей улице образовалась колея из-за наледи. А впереди морозы, — поделился казанец.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, вода течет уже неделю, а протечку никто не исправляет. Как говорит Шакирзянов, на этот раз ее не желают заделать даже хотя бы временно, как прежде. Поэтому жителям пришлось пожаловаться напрямую в мэрию города.

— Это продолжается уже на протяжении 15 лет. По два раза в год приезжают ремонтники, но ничего не меняется. В конце концов, можно было же приехать уже в течение недели. Люди звонят в «Водоканал», но никто не приезжает, — высказался мужчина. Но ответа ни от городской администрации, ни от коммунальщиков он пока так и не получил.

«Реальное время» также направило запрос в МУП «Водоканал», чтобы узнать причину протечки, но ответа на момент публикации не поступило.

Добавим, что этот случай — далеко не единственный. Недавно жители поселка Аметьево столкнулись с отключением воды на водопроводе. Причем воду им выключают уже вторую неделю подряд. На это в мэрии города заявили, что сети поселка построены без проектной документации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Как сообщает Комитет ЖКХ, сети водоснабжения жилого массива Аметьево построены в 1950—1980-х годах жителями без проектной документации и гидравлических расчетов. При строительстве сетей не предусмотрена закольцовка линий, сети проложены на не нормативной глубине, по всей протяженности имеются искусственные сужения диаметров трубопроводов. Сети переданы на баланс «Водоканала» в 2013—2017 годах в качестве бесхозяйных без выделения финансирования на их содержание. За последние пять лет «Водоканал» выполнил работы по капитальному ремонту более 550 метров сетей водоснабжения. Надеемся, что после постепенной реконструкции сетей аварийные ситуации сведутся к минимуму, — написали в исполкоме.

«Оказалось, что нужно больше денег»

Ситуацию с участившимися прорывами на сетях «Водоканала» нашему изданию прокомментировал председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела. По словам специалиста, чаще всего аварии в компании происходят на трассах доставки воды до дома. Эксперт отметил, что Казань активно развивается и на трассы выпадает большая нагрузка, но их не успевают обновлять.

— Строились трассы по старым принципам: внутри устанавливаются бетонные каналы, которые заливаются водой, и в течение 10 лет труба сжимается и происходят аварии. А должны быть заложены толстостенные трубы и прокладываться по-другому, и конечно, нужны деньги на все это, а их не хватает. Тех средств, которые закладывались посредством повышения тарифов в расчете получить дополнительные средства и произвести замену труб, не хватило. А те, кто занимается строительством трасс, столкнулись с бешеным ростом цен за трубы, и поэтому этот вопрос решается медленно и плохо. Нужно вкладывать больше средств. Мне представляется, что государство не способно вложить больше денег, у них есть другие и крайне важные траты, — сказал Застела.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Он добавил, что хоть в городе и приняли инвестиционную программу для «Водоканала», это не помогло решить проблему с прорывами. Как говорит собеседник издания, строители трасс столкнулись в этом году с резким ростом цен на металл, а этого никто не ждал. Застела подчеркнул, что инвестпрограмма принималась для устранения аварий и обновления сетей, но этих денег не хватило.

— «Водоканал» может попробовать найти деньги и у частных инвесторов, но любая инициатива подразумевает, что затраченные деньги должны вернуться, а сделать это можно только за счет средств граждан. Других путей нет, — заключил Михаил Застела.

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Александр Зарипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    уже перестали удивляться таким новостям
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  • Анонимно 05 дек
    Аметьево - почти центр, а условия как в глуши
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  • Анонимно 05 дек
    На Губкина на проезжей части в 100 метрах от пересечения с Победы лет 10 ежегодно копают в одном месте и устраняют течи. Теперь подходят умнее - раскопали в 2022 году, частично огородили и бросили, ведь все равно прорвет, зачем закапывать?
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  • Анонимно 05 дек
    Зато к саммиту готовятся - фасады будут красить. Красота.
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  • Анонимно 06 дек
    Не думаю что рабочие специально время тянут и не ремонтируют, и им удовольствие большое каждый раз выслушивать жалобы и выезжать на одно и то же место. Здесь что то другое,вполне возможно что средств нет на капремонт
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  • Анонимно 06 дек
    Представляю какие паутины из труб идут под землёй,как они определяют где надо делать ремонт это прям загадка,ведь прорыв может быть совершенно в другом месте
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  • Анонимно 06 дек
    Конечно здания там исторические и трубы такие же,что бы менять нужны финансы,Москва собирается раскошеливаться или как?Или только налоги ей наши подавай
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  • Анонимно 06 дек
    У нас дома как грибы растут,давление в трубах начинает скакать и происходят прорывы,вон у меня свой дом,проблем нет вообще))
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  • Анонимно 06 дек
    Большинство труб все равно изношены, и нагрузка огромная, то и дело присоединяют новостройки, старые трубы и не выдерживают
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  • Анонимно 06 дек
    У нас на улочке был прорыв на протяжении лет 3. Раз в полгода из-под земли забивал родник холодной воды. Раскапывали, ставили хомут, закапывали. Через полгода тоже самое. Трубу стальную в свое время проложили с плохим основанием, ее грунтом передавливало.
    В итоге как-то раз приехал молодой толковый прораб. Трубу обрезали, основание укрепили, новый кусок трубы вварили. Уже лет 5 минимум не течет ничего.
    Отсюда вывод какой? Искать толковых людей, а не тех, кто отработал день и ладно.
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