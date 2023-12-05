«По всей улице колея из-за наледи»: как казанский «Водоканал» 15 лет не может устранить одну протечку

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

«Это продолжается уже на протяжении 15 лет»

Казанский «Водоканал» никак не может устранить протечку у колодца с водой по ул. Заслонова, 7. Как рассказал «Реальному времени» местный житель Ринат Шакирзянов, люди сталкиваются с этой проблемой каждый год. Они постоянно вынуждены обращаться к городским коммунальщикам, но те их игнорируют.

— Проблема происходит не реже 1-2 раз в год уже на протяжении многих лет. Вода течет по всей улице вниз в Нестеровский овраг. Председатель нашего ТСЖ каждый раз жалуется при протечке в «Водоканал», приезжают специалисты, что-то подлатают, после чего ситуация повторяется вновь. По всей улице образовалась колея из-за наледи. А впереди морозы, — поделился казанец.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, вода течет уже неделю, а протечку никто не исправляет. Как говорит Шакирзянов, на этот раз ее не желают заделать даже хотя бы временно, как прежде. Поэтому жителям пришлось пожаловаться напрямую в мэрию города.

— Это продолжается уже на протяжении 15 лет. По два раза в год приезжают ремонтники, но ничего не меняется. В конце концов, можно было же приехать уже в течение недели. Люди звонят в «Водоканал», но никто не приезжает, — высказался мужчина. Но ответа ни от городской администрации, ни от коммунальщиков он пока так и не получил.

«Реальное время» также направило запрос в МУП «Водоканал», чтобы узнать причину протечки, но ответа на момент публикации не поступило.

Добавим, что этот случай — далеко не единственный. Недавно жители поселка Аметьево столкнулись с отключением воды на водопроводе. Причем воду им выключают уже вторую неделю подряд. На это в мэрии города заявили, что сети поселка построены без проектной документации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Как сообщает Комитет ЖКХ, сети водоснабжения жилого массива Аметьево построены в 1950—1980-х годах жителями без проектной документации и гидравлических расчетов. При строительстве сетей не предусмотрена закольцовка линий, сети проложены на не нормативной глубине, по всей протяженности имеются искусственные сужения диаметров трубопроводов. Сети переданы на баланс «Водоканала» в 2013—2017 годах в качестве бесхозяйных без выделения финансирования на их содержание. За последние пять лет «Водоканал» выполнил работы по капитальному ремонту более 550 метров сетей водоснабжения. Надеемся, что после постепенной реконструкции сетей аварийные ситуации сведутся к минимуму, — написали в исполкоме.

«Оказалось, что нужно больше денег»

Ситуацию с участившимися прорывами на сетях «Водоканала» нашему изданию прокомментировал председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела. По словам специалиста, чаще всего аварии в компании происходят на трассах доставки воды до дома. Эксперт отметил, что Казань активно развивается и на трассы выпадает большая нагрузка, но их не успевают обновлять.

— Строились трассы по старым принципам: внутри устанавливаются бетонные каналы, которые заливаются водой, и в течение 10 лет труба сжимается и происходят аварии. А должны быть заложены толстостенные трубы и прокладываться по-другому, и конечно, нужны деньги на все это, а их не хватает. Тех средств, которые закладывались посредством повышения тарифов в расчете получить дополнительные средства и произвести замену труб, не хватило. А те, кто занимается строительством трасс, столкнулись с бешеным ростом цен за трубы, и поэтому этот вопрос решается медленно и плохо. Нужно вкладывать больше средств. Мне представляется, что государство не способно вложить больше денег, у них есть другие и крайне важные траты, — сказал Застела.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Он добавил, что хоть в городе и приняли инвестиционную программу для «Водоканала», это не помогло решить проблему с прорывами. Как говорит собеседник издания, строители трасс столкнулись в этом году с резким ростом цен на металл, а этого никто не ждал. Застела подчеркнул, что инвестпрограмма принималась для устранения аварий и обновления сетей, но этих денег не хватило.

— «Водоканал» может попробовать найти деньги и у частных инвесторов, но любая инициатива подразумевает, что затраченные деньги должны вернуться, а сделать это можно только за счет средств граждан. Других путей нет, — заключил Михаил Застела.



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Александр Зарипов