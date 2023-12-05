Среднемесячная температура ноября в Татарстане превысила норму на 3—4 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане среднемесячная температура ноября 2023 года превысила норму на 3—4 градуса. Она составила -1…+1°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Среднесуточная температура воздуха в первой декаде ноября превысила норму на 5—6 градусов и составила +5…+6°С. Зафиксированный за этот период минимум — от 2 до 10 градусов мороза, максимум — 11—14 градусов тепла.

Температурный режим в Татарстане оказался выше нормы и во второй декаде ноября — на 2—3 градуса. Средняя температура воздуха составила 0…-2°С, минимальная — 9—14 градусов мороза, максимальная — от +5 до +9°С.



Среднесуточная температура воздуха в третьей декаде ноября превысила норму на 1—3 градуса, составив -4…-5°С. Максимум, зарегистрированный в этот период, 2—7 градуса тепла, минимум — 14—19 градусов мороза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — октябрь 2023 года в Татарстане отклонение среднемесячных температур воздуха от нормы зарегистрировали в каждом месяце. Например, в июне 2023 года показатель составил +15… +17 градусов, что на 1—2°С ниже нормы, а в сентябре — от +14 до +16°С, что выше нормы на +2…+4°С.

Напомним, среднемесячные температуры ноября 2023 года в Татарстане ожидались «около нормы». Она составляет -2,7 градуса.



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Татьяна Демина