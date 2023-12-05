Над территорией Крыма и акваторией Азовского моря нейтрализовали 41 украинский беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Украина запустила 41 беспилотник в сторону Крыма и Азовского моря. Как сообщили в Минобороны России, атаку удалось предотвратить.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 22 БПЛА, еще 13 перехватили. Кроме того, шесть дронов нейтрализовали в районе 06.00.

О пострадавших и каких-либо разрушениях не сообщается.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Неделю назад дрон ВСУ уничтожили в Московской области над территорией Подольского городского округа Московской области. Мэр столицы России Сергей Собянин добавил, что беспилотник летел в сторону Москвы.

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Айрат Назипов