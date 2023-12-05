Над территорией Крыма и акваторией Азовского моря нейтрализовали 41 украинский беспилотник
Украина запустила 41 беспилотник в сторону Крыма и Азовского моря. Как сообщили в Минобороны России, атаку удалось предотвратить.
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 22 БПЛА, еще 13 перехватили. Кроме того, шесть дронов нейтрализовали в районе 06.00.
О пострадавших и каких-либо разрушениях не сообщается.
Неделю назад дрон ВСУ уничтожили в Московской области над территорией Подольского городского округа Московской области. Мэр столицы России Сергей Собянин добавил, что беспилотник летел в сторону Москвы.
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