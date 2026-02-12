В FESCO о задержании двух бывших топ-менеджеров: «Руководство проинформировано о сложившейся ситуации»

Бывшие руководители компании подозреваются в растрате в особо крупном размере

Представители транспортной группы FESCO прокомментировали для «Реального времени» задержание двух бывших топ-менеджеров компании Андрея Северилова и Бориса Иванова, которые подозреваются в растрате в особо крупном размере.



В сообщении отмечается, что руководство компании полностью осведомлено о сложившейся ситуации.

— Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме, — заявили в компании.

Наталья Жирнова