Новости общества

02:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В РКБ Татарстана удалили крупную липому на лице пациента

14:35, 12.02.2026

Опухоль росла из височной ямки, операция длилась около двух часов

В РКБ Татарстана удалили крупную липому на лице пациента
Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

У жителя Татарстана на лице за месяц выросла липома размером с ладонь. 63-летний мужчина заметил небольшое образование около года назад, однако в последние недели опухоль начала быстро увеличиваться, сообщили в пресс-службе РКБ.

Пациент обратился за медицинской помощью и прошел обследование в онкологическом диспансере, где злокачественный характер образования был исключен. После этого мужчину направили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана для проведения плановой операции.

В отделении челюстно-лицевой хирургии специалисты за два часа удалили липому, которая росла из височной ямки. Операция прошла успешно, пациент готовится к выписке.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане впервые заменили бедренную кость пациентке с саркомой.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также