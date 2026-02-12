В РКБ Татарстана удалили крупную липому на лице пациента

Опухоль росла из височной ямки, операция длилась около двух часов

У жителя Татарстана на лице за месяц выросла липома размером с ладонь. 63-летний мужчина заметил небольшое образование около года назад, однако в последние недели опухоль начала быстро увеличиваться, сообщили в пресс-службе РКБ.

Пациент обратился за медицинской помощью и прошел обследование в онкологическом диспансере, где злокачественный характер образования был исключен. После этого мужчину направили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана для проведения плановой операции.

В отделении челюстно-лицевой хирургии специалисты за два часа удалили липому, которая росла из височной ямки. Операция прошла успешно, пациент готовится к выписке.

None



Ариана Ранцева