«Сейчас эта работа непрестижна»: Казань решила заменить дворников беспилотниками?

Глава города предложил старшеклассникам и студентам подключиться к уборке улиц, но уже без лопаты в руках

Если вчерашние новости о беспилотниках в небе Казани вызывали тревогу, то сегодня дроны на земле представили как главных спасателей города. Мэру Казани презентовали наземные дроны-помощники, которые способны убирать с дорог снег. Ильсур Метшин, наблюдая за работой роботов, вспомнил свою молодость: в 19 лет, когда родился его первый сын Тимур, будущему мэру приходилось чистить снег вручную. Сегодня он предложил студентам альтернативу лопате — пульт управления беспилотником. Почему молодежь ждут в сфере ЖКХ и заменят ли роботы ручной труд — в материале «Реального времени».

«Есть живые люди, которые меня еще помнят с этой лопатой...»

Презентация новых беспилотных снегоуборщиков навеяла мэру Казани Ильсуру Метшину воспоминания о юности — градоначальник признался, что и сам когда-то подрабатывал, «махая лопатой». Но ностальгия быстро сменилась прагматичным расчетом. Мэр признал, что город платит дворникам мало, а восполнить нехватку почти 900 человек физически некем.

— Я сам лопатой махал полтора года, когда случился первый ребенок в нашей семье. Поэтому я их хлеб хорошо знаю не только как глава. Я работал дворником в Речном порту, и есть живые люди, которые меня еще помнят с этой лопатой, — предался воспоминаниям Метшин. — Сейчас эта работа непрестижна — мало платим. От 35 тысяч — одна ставка, если две ставки — 70 тысяч рублей...

В этих условиях робот становится идеальным сотрудником: он заменяет до 30 человек за раз, не просит зарплату и не уходит на больничный с тем же переохлаждением. В отличие от людей, которых не хочется выгонять в плохую погоду на улицы, техника готова работать в эпицентре бурана без ущерба для бюджета и собственного «здоровья».

Но полная ли это замена живым работникам?

Но действующим специалистам переживать не стоит. Мэр города успокоил, что сами дворники никуда не денутся:

— Без ручного труда мы не обойдемся, но это сильно облегчит работу управляющих компаний по обслуживанию, особенно в зимних условиях при больших снегопадах.

Базой для новых «дворников» стали наземные дроны, которые казанское предприятие выпускает для нужд СВО. Разработка включает два типа машин: первая оснащена ковшом для формирования снежных валов, вторая — шнековым механизмом для отбрасывания снега. Наибольшую эффективность роботы показывают в паре: идущий первым дрон сгребает снежную массу, а следующий за ним — перебрасывает ее на обочину. Техника способна работать автономно до восьми часов в экстремальном температурном диапазоне: от -25 до +50 градусов.

— Идея родилась, когда мы посещали предприятие в преддверии Нового года. По нашему заказу мы попросили адаптировать эту технику, которая сейчас приближает победу на передовой: оставляет боеприпасы и вывозит с поля боя раненых. И я попросил ребят — спасибо, что они оперативно сработали, — подумать, как это может служить у нас во дворах с возрастающим количеством снега, — сообщил Метшин в разговоре с журналистами.

Гендиректор компании-производителя Федор Михеев признал, что нынешние прототипы дронов легко справляются со свежевыпавшим снегом, однако с уборкой наледи и слежавшихся куч им пока приходится повозиться. Тем не менее робот также может быть использован для распределения противогололедных реагентов.

— Мы хотим, чтобы он работал автономно: сам выезжал, сам чистил, сам заезжал <...> Что надо доделать? Нужно утяжелить отвал и шнек, сделать систему, которая будет давить вниз, потому что видно, что он поднимается наверх. Это ухудшает работоспособность, — указал Михеев, объяснив, что дальше к аппаратам добавят датчики, чтобы человек мог работать удаленно.

«Вышел, поработал, заработал — и на учебу»

При этом дату массового выпуска этой техники пока не озвучили. Планируется, что тестирование «братьев курьеров «Яндекс Доставки» пройдет на дворовых территориях с минимальным количеством припаркованных автомобилей, а также на участках, отремонтированных по программе «Наш двор».

К управлению дронами планируют привлекать и молодежь. По словам Метшина, инициатива по подготовке операторов БПЛА, нацеленная на тех, кто вырос с джойстиком в руках, распространяется и на управление снегоуборочными дронами, открывая для подростков новые возможности.

— Если у нас дети сейчас сидят около мониторов компьютеров, телевизоров, играют в FIFA, то каждый из них может, пока это не стало полноценным беспилотником, зарабатывать и вести семейный бюджет. Он может заниматься расчисткой дворов по утрам, в свободное от учебы время. Здесь могут работать как старшеклассники, так и студенты. Вышел, поработал, заработал — и пошел на учебу, — указал глава города.