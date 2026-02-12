В Татарстане на ремонт дороги Мамадыш — Тюлячи выделят 1,1 млрд рублей
Подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 11,8 км
В Татарстане объявлен тендер на ремонт автодороги Мамадыш — Тюлячи. Стоимость работ составит 1,1 млрд рублей. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Финансирование будет осуществляться из двух источников: бюджета Татарстана и федерального бюджета.
Подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 11,8 км — с 14‑го по 25‑й километр в Мамадышском районе. Срок завершения работ — не позднее 20 ноября 2026 года.
Дорога Мамадыш — Тюлячи имеет общую протяженность 115 км и связывает город Мамадыш с селом Тюлячи. Трасса проходит в непосредственной близости от Камского водного пути.
В 2024 году в этом же районе уже проводился ремонт дорожного полотна: в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был обновлен участок с 2,2 км по 3,5 км.
