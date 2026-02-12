Опрос показал, как жители ПФО проверяют недвижимость при покупке

Больше половины покупателей округа изучают рейтинги и отзывы о продавцах

Фото: Динар Фатыхов

Главным фактором при покупке жилья является безопасность сделки. Об этом сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

— Инструментов защиты много, они совершенствуются, но мы все же рекомендуем привлекать к сделкам профессиональных риелторов и юристов, которые работают официально, чтобы точно обеспечить чистоту сделки, — подчеркнул эксперт.

Ранее исследование площадки показало, что 52% россиян ищут жилье на онлайн-платформах. Причем в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель достигает 59—62%, а в ПФО — 51%.

По данным аналитиков при проверке объекта граждане сперва используют встроенные инструменты безопасности онлайн-платформ для выбора предложений. Так, 59% жителей Приволжского федерального округа всегда изучают рейтинги и отзывы о продавцах, 53% доверяют объявлениям с отметками о пройденных проверках («Проверено в Росреестре», «Проверенный собственник»), а 41% склонны отдавать предпочтение продавцам со значками, говорящими о высокой репутации внутри сервиса («Надежный партнер»). Индикаторы, показывающие отношение цены недвижимости к рынку, влияют на решение 36% покупателей региона.

Также при проверке новостроек 41% жителей ПФО изучает официальный сайт застройщика, 35% смотрят на онлайн-платформы, 28% — на отзывы и рейтинги застройщиков. На вторичке приоритет отдают документарной проверке: более половины покупателей запрашивают документы, подтверждающие право собственности (57%), выписки из ЕГРН (52%) и справки об отсутствии задолженности за ЖКХ (45%). Риелторов привлекают к проверке 47% опрошенных.

— В условиях цифровизации рынка жилой недвижимости, покупатель становится главным экспертом в оценке рисков, поэтому задача ведущих платформ — предоставить защищенный выбор, внедряя продукты, которые минимизируют риски пользователей, начиная с самого раннего этапа, — добавила директор департамента по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Чтобы минимизировать риски при поиске и покупке недвижимости эксперты рекомендовали выбирать проверенные онлайн-платформы, изучать профиль продавца: его рейтинг, отзывы других покупателей и историю сделок, запрашивать документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, обращаться к квалифицированным риелторам или юристам, сравнивать цены на аналогичные объекты в районе, а также быть осторожным с предоплатой.

Никита Егоров