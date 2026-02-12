Житель Татарстана вернул похищенные у петербурженки деньги по решению суда
Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили женщину оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет»
В Татарстане суд постановил вернуть средства, похищенные у жительницы Санкт-Петербурга телефонными мошенниками. 20-летнего жителя республики, на чей счет были переведены деньги, обязали вернуть более 500 тысяч рублей.
Как сообщает Генпрокуратура России, в январе 2024 года петербурженка стала жертвой мошенников, действовавших через мессенджер. Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили женщину оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».
В результате судебного разбирательства молодой человек из Татарстана не только вернул похищенные 438 тысяч рублей, но и выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма возмещения составила около 500 тысяч рублей.
В Татарстане будут судить мошенников, похитивших 6 миллионов рублей у пенсионера.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».