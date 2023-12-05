Полсотни взяток и афера: против главы Казанского медколледжа возбудили новое дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Следком заподозрил обвиняемую во взятках Зухру Хисамутдинову еще и в мошенничестве. Дело возбуждено по признакам хищения 843 тысяч рублей, которые Казанский медколледж под руководством Хисамутдиновой получил в рамках республиканской программы переобучения работников предпенсионного возраста, в частности, медицинских сестер. Сегодня же Советский райсуд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста директору.

Напомним, в августе 2023-го Советский райсуд Казани отказался отправлять главу медколледжа в СИЗО, ограничившись домашним арестом. На тот момент ее обвиняли в получении четырех взяток на общую сумму 250 тысяч рублей «за гарантированное поступление абитуриентов в колледж, независимо от результатов итоговой аттестации и тестирования». Тогда Хисамутдинова заявляла, что за взятки в колледж никто не поступал, а следователь сообщал — число эпизодов может вырасти до сотни.

По данным источников «Реального времени», за четыре месяца расследования число эпизодов в этом деле выросло до 52, из которых 51 — это предполагаемые взятки. Косвенно эту информацию на днях подтвердил замначальника экономической полиции Татарстана Рафаэль Усманов: «Суммы взяток варьируются от 30 до 120 тысяч рублей. Но следствие еще ведется», — сообщил он на антикоррупционном брифинге.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Общая сумма взяток по возбужденным эпизодам достигла 2,3 млн рублей, отмечают источники «Реального времени». При этом обвинение 64-летней руководительнице пока предъявлено лишь по начальным эпизодам. Во всех остальных ее пока только подозревают.



P.S.: Сегодня районный суд продлил срок домашнего ареста Хисамутдиновой до 6 февраля 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Ирина Плотникова