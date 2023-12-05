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Полсотни взяток и афера: против главы Казанского медколледжа возбудили новое дело

11:10, 05.12.2023 10
Полсотни взяток и афера: против главы Казанского медколледжа возбудили новое дело
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Следком заподозрил обвиняемую во взятках Зухру Хисамутдинову еще и в мошенничестве. Дело возбуждено по признакам хищения 843 тысяч рублей, которые Казанский медколледж под руководством Хисамутдиновой получил в рамках республиканской программы переобучения работников предпенсионного возраста, в частности, медицинских сестер. Сегодня же Советский райсуд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста директору.

Напомним, в августе 2023-го Советский райсуд Казани отказался отправлять главу медколледжа в СИЗО, ограничившись домашним арестом. На тот момент ее обвиняли в получении четырех взяток на общую сумму 250 тысяч рублей «за гарантированное поступление абитуриентов в колледж, независимо от результатов итоговой аттестации и тестирования». Тогда Хисамутдинова заявляла, что за взятки в колледж никто не поступал, а следователь сообщал — число эпизодов может вырасти до сотни.

По данным источников «Реального времени», за четыре месяца расследования число эпизодов в этом деле выросло до 52, из которых 51 — это предполагаемые взятки. Косвенно эту информацию на днях подтвердил замначальника экономической полиции Татарстана Рафаэль Усманов: «Суммы взяток варьируются от 30 до 120 тысяч рублей. Но следствие еще ведется», — сообщил он на антикоррупционном брифинге.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Общая сумма взяток по возбужденным эпизодам достигла 2,3 млн рублей, отмечают источники «Реального времени». При этом обвинение 64-летней руководительнице пока предъявлено лишь по начальным эпизодам. Во всех остальных ее пока только подозревают.

P.S.: Сегодня районный суд продлил срок домашнего ареста Хисамутдиновой до 6 февраля 2024 года.

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Ирина Плотникова
ПроисшествияОбществоВластьОбразованиеМедицинаЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    Кажется, у вас читал года три назад про этот медколледж. Там был какой-то сумасшедший ажиотаж из желающих поступить, прямо толпы абитуриентов с ночи стояли на улице. Вы потом с директором Хисамутдиновой поговорили, а она успокаивала, что все в порядке.
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  • Анонимно 05 дек
    За взятки при поступлении и за мошеннические схемы можно посадить руководителей очень многих вузов и ссузов.
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  • Анонимно 05 дек
    Как грустно...Неужели нельзя без взяток??Не приведи ,Господи, оказаться в такой ситуации на старости лет.
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  • Анонимно 05 дек
    «вырасти до сотни» - докажите, сначала, а не предполагайте, уважаемые следователи
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  • Анонимно 05 дек
    Пощему не в СИЗО? Простых смертных и за мешок кортошки закрывают, а здесь, чувствуется, многоэпизодные "приключения".
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    Анонимно 05 дек
    зачем немолодую женщину в СИЗО отправлять. если будут попытки давления и нарушения режима - тогда да
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  • Анонимно 05 дек
    Самый главный вопрос: кто всё это время позволял творить такое?! Кто прикрывал, закрывал глаза, не проводил ОРМ, не проверял, не давал ходу информации и заявлениям?
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    Анонимно 05 дек
    а может хорошо скрывали? а может и преступления-то не было, просто дело в неверных отчетах
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    Анонимно 05 дек
    поживем увидит, суд покажет
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  • Анонимно 05 дек
    Бог ей судья, но дама не простая пенсионерка.

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