Марат Хуснуллин: «Казань является примером развития городов»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин по видеомосту поприветствовал участников международного архитектурно-строительного форума «Казаныш», который проходит в столице Татарстана.

— Казань является примером развития городов. В Казани очень большой опыт и сохранения исторического наследия и строительства современных объектов, — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Вице-премьер напомнил, что в столице Татарстане ежегодно строится более 1 млн «квадратов» жилья.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В преддверии саммита стран БРИКС форум впервые проходит в международном формате. В нем принимают участие делегации из восьми стран: Индии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Италии, Великобритании и Ирана. Более 270 спикеров выступят на различных площадках мероприятия. По данным организаторов, на форум зарегистрировалось более 5 тысяч участников.

В прошлом году форум «Казаныш» проходил в столице Татарстана с 1 по 3 декабря. На нем в том числе подвели итоги смотра-конкурса лучших архитектурных решений города. В конкурсе принимала участие 41 строительная компания. В общей сложности они подали 126 заявок.

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Галия Шакирова