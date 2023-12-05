Компенсация выпадающих доходов и увеличение зарплат: чем Груничев оправдал рост тарифов в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанцев, как и всех россиян, с 1 июля 2024 года ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Как напомнил председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев на сегодняшнем брифинге для СМИ, «запланирован предельный индекс роста платы граждан — 10,8% и предельно допустимое отклонение — 4,9%». На что и почему татарстанцам придется раскошелиться в следующем году, а также почему казанский «Водоканал» перевели на ежедневную отчетность — в материале «Реального времени».



Лишь 3% муниципальных образований Татарстана дают более 80% основной выручки по коммунальным услугам

Предпосылок, по которым тарифы на коммунальные услуги в 2024 году станут выше, несколько. Среди них глава госкомитета по тарифам Александр Груничев назвал федеральную индексацию тарифов на газ (11,2%) и электроэнергию (9,1%), индекс потребительских цен (7,2%), а также необходимость увеличивать зарплаты сотрудников, занятых в этой сфере.

— Особое внимание обращу на два факта: индекс потребительских цен при плане 4,3% составил 13,9%, индекс цен производителей при плане 4,9% составил 10%. Конечно, мы все эти выпадающие доходы организаций должны учитывать при планировании и установлении тарифов на следующий период, — рассказал Александр Груничев.

Еще один фактор — новый долгосрочный период для 70% регулируемых организаций. Он устанавливается на 2024—2028 годы.

— Одним из факторов, который влияет существенно на рост тарифов, является рост средней заработной платы. Для примера, в Кайбицком ЖКХ рост с 11 тысяч при установлении на предыдущий долгосрок сейчас устанавливается в 24 тысячи, — заявил Александр Груничев.



скриншот realnoevremya.ru трансляции брифинга в кабмине Татарстана, слайды Госкомитета Татарстана по тарифам

Также произошло изменение норматива для учета стоимости горячей воды. Он повысился и дал рост тарифов на 3,4%.

Основных коммунальных услуг семь. На две из них — газоснабжение и электроснабжение — тарифы устанавливаются для всей республики, на обращение с ТКО — по восточной и западной зоне. На теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение закрепляются индивидуальные тарифы в зависимости от технологических и технических особенностей организации.

Есть и восьмая коммунальная услуга — печное отопление. С ним в Татарстане насчитывается 5 657 домов.

скриншот realnoevremya.ru трансляции брифинга в кабмине Татарстана, слайды Госкомитета Татарстана по тарифам

По словам Александра Груничева, в Татарстане 3% муниципальных образований дают свыше 80% основной выручки по населению за оказываемые коммунальные услуги. Остальные 97% дают лишь 20% сборов.

Для татарстанцев прогнозная цена на газ с начала 2024 года составит 6,78 рубля за кубометр, с 1 июля — 7,54 рубля, то есть вырастет на 11,2%. С этим показателем Татарстан занимает 4-е место снизу в Приволжском федеральном округе.

realnoevremya.ru

На электроэнергию в городах Татарстана тариф с 1 июля составит 5,09 рубля за кВтч. В сельской местности он вырастет до 3,57 рубля.

В ближайшие месяцы вырастут «платежки» из-за тепла. Татарстан готовится к аномальным морозам, а значит, отопление будет интенсивнее, и платить за него, соответственно, придется больше.

— Из-за потребления с учетом понижения температуры у нас обычно в январе, феврале возникает острое обострение в связи с большим объемом начислений, — напомнил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов, призвав жителей контролировать работу отопительных приборов, чтобы избежать больших сумм в квитанциях за ЖКХ.

Казанский «Водоканал» под прицелом

Особое внимание уделят в следующем году инвестиционным программам. Всего на 2024-й Татарстан прогнозирует 69 инвестпрограмм с общей суммой финансирования 29,4 млрд рублей.



В сфере теплоснабжения в республике запланировано 25 инвестпрограмм на 8,3 млрд рублей, в области электроэнергетики — семь программ на 14,5 млрд рублей. В сфере водоснабжения в республике намерены выполнить за год 19 инвестиционных программ на 3,4 млрд рублей, в области водоотведения — 17 программ на 3,2 млрд рублей



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Под пристальным вниманием инвестпрограмма казанского МУП «Водоканал». Предприятие еще в начале 2023 года раскритиковал раис Татарстана Рустам Минниханов, указав, что в прошлом году оно «принятые обязательства по инвестпрограмме не полностью реализовало».

— В связи с контролем исполнения инвестпрограмм возникла необходимость более тщательного исполнения и контроля за этими программами. Поэтому мы ввели для конкретно МУП «Водоканал» ежедневную отчетность. Кроме того, мы ежемесячно отчитываемся в ФАС России и Кабинет министров Республики Татарстан об исполнении. Осуществляем раз в две недели личный выезд: сотрудники Госкомитета совместно с Министерством строительства и МУП «Водоканал», — заявил Александр Груничев.

Впрочем, усиленно следить планируется за выполнением инвестпрограммы не только казанского «Водоканала», но и других организаций. Для этого в Госкомитете Татарстана по тарифам появится целый штаб.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

— Мы приняли решение с февраля 2024 года в комитете организовать штаб по контролю за исполнением инвестпрограмм, не только «Водоканала», но и других организаций с участием органов местного самоуправления, — сообщил Александр Груничев.

Он обратил внимание, что за последние пять лет финансирование инвестиционных программ в Татарстане выросло практически в два раза. В 2019 году сумма составляла 12,2 млрд рублей, а к 2023-му она достигла 24 млрд. Рост тарифных источников оценивается в 40%.

На сегодняшний день в Татарстане не исполнена инвестиционная программа Нурлатских тепловых сетей и Азнакаевского предприятия тепловых сетей. Они должны быть реализованы в сфере тепло- и водоснабжения соответственно.

Доля ветхих сетей водоснабжения в Татарстане сократилась

Пока растут тарифы на коммунальные услуги, уменьшается доля сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене. Исключение — сети водоотведения, где ситуация никак не меняется.



— В Татарстане наметилась положительная динамика в физическом объеме изменения показателей по доле сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене. В целом по Российской Федерации за последние 5 лет данная динамика либо близка к единице, либо даже ухудшилась, а в республике произошло снижение количества сетей, нуждающихся в замене. В водоснабжении показатель улучшился на 3,3%, в теплоснабжении — на 17%, — заявил председатель Госкомитета республики по тарифам.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В послании Госсовету Татарстана раис республики Рустам Минниханов в сентябре 2023-го сообщил, что в регионе в сфере жилищно-коммунального хозяйства замене подлежат около 30% инженерных сетей. Он поставил задачу обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина.

Казанцам готовят повышение стоимости проезда в «краснобусах»

В завершение своего выступления Александр Груничев анонсировал обсуждение вопроса повышения платы за проезд в общественном транспорте Казани. Заседание запланировано на ближайшую пятницу, 8 декабря.

Пока обсуждается следующий вариант: стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро Казани может вырасти на шесть рублей при оплате наличными и на три рубля при использовании транспортной или банковской карты. Тарифы при таком раскладе составят 42 рубля и 38 рублей соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пока же казанцы продолжат пользоваться общественным транспортом по тарифам, действующим с 10 января 2023 года. При безналичной оплате стоимость проезда составляет 35 рублей, при оплате наличными на рубль дороже — 36 рублей.

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Татьяна Демина