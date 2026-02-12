В Казани таможня не отдает картины, которые должны были представить в Елабуге

Произведения искусства задержали еще в июне 2025 года из-за коммерческой цели перевозки

Фото: Динар Фатыхов

Казанская таможня конфисковала картины и фотографии татарстанской семьи Акмановых-Окутан, проживающих в Турции, которые должны были представить на выставке «Искусство — путеводная нить поколений» в Елабужском государственном музее-заповеднике. Экспонаты на выставку вез казанский художник Руслан Ибрагимов. Причина задержания произведений, по версии таможни, — коммерческая цель перевозки, рассказала «Реальному времени» супруга Ибрагимова Зулейха Камалова.

Начиная с момента задержания, 5 июня 2025 года, представители выставки и Минкульт Татарстана обращались в суд, но там не приняли во внимание официальные документы и доказательства абсолютного отсутствия коммерческой цели привоза картин и фото. Также суд проигнорировал просьбу художника о повторной профессиональной экспертизе художественных произведений.

Отмечается, что картины изъяли без права возврата автору и оплаты штрафа. Причем известно, что осенью 2026-го в столице Турции должна состояться еще одна выставка картин авторов под названием «Культура народов Евразии в современном искусстве России».

По мнению сторон, знакомых с ситуацией, обвинения таможни в коммерческом назначении груза не только беспочвенны, но и вредят общественно-культурной деятельности и построению моста дружбы между Россией и Турцией.