Казанцы планируют скромные траты на День святого Валентина

Средний бюджет на подарок девушке составляет 3900 рублей, на подарок мужу — 2500

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Казанцы планируют скромные траты на День святого Валентина. Средний бюджет на подарок девушке составляет 3900 рублей, жене — 3600 рублей. Мужчинам дарят меньше: парню — 3000 рублей, мужу — 2500, с опросом SuperJob ознакомилось «Реальное время».

В других городах расходы заметно выше. В Москве средний чек на подарок девушке достигает 5900 рублей, жене — 5200, парню — 5000, мужу — 3900. В Екатеринбурге и Новосибирске суммы колеблются от 2800 до 4000 рублей.

Отношение россиян к празднику различается: 7% любят 14 февраля, 17% положительно относятся, 58% нейтральны, 10% негативно, 8% — крайне отрицательно. Женщины более благосклонны (30%), чем мужчины (19%). Молодежь до 35 лет оценивает праздник положительно в 38% случаев, а россияне 45+ — только 14%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россияне в отношениях проявляют больше интереса к 14 февраля (35%), чем одинокие (24%) и зарегистрированные пары (21%). Большинство (76%) не планирует делать подарки, хотя законные супруги чаще получают внимание. Мужчины чаще женщин собираются дарить подарки (22% против 12%). С 2023 года доля россиян, не дарящих подарки, выросла с 53–57% до более 75%.

Ранее «Реальное время» писало, что самыми лучшими направлениями для романтических поездок на День святого Валентина стали Феодосия, Муром, Москва, Санкт-Петербург и Выборг.

Ариана Ранцева