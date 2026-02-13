Камбэчная «Ак Барса» открыла свои двери: первым в Казани пострадало «Торпедо»

Гатиятулин и команда отметили выход в плей-офф КХЛ яркой победой в овертайме

«Ак Барс» одержал яркую победу над «Торпедо» со счетом 4:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина ушла от поражения за 12 секунд до сирены, а затем забила решающий гол в овертайме. Главные выводы по матчу — в материале «Реального времени».

Яруллин вернулся в состав, Фисенко пока вне заявки

За день до игры с «Торпедо» казанский «Ак Барс» досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Это произошло после поражения «Амура» в основное время от «Трактора» (5:6). Хабаровчане занимают девятое место в Восточной конференции и лишились всяких шансов догнать «барсов» в турнирной таблице. Таким образом, казанцы стали четвертой командой лиги в нынешнем сезоне, пробившейся в плей-офф вслед за «Металлургом», «Авангардом» и «Локомотивом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом результаты «Ак Барса» в последних матчах были не слишком успешными. До паузы на Матч звезд КХЛ казанские «барсы» проиграли в четырех из пяти игр, лишь в одной одержав победу — над «Нефтехимиком» (6:1). Встреча с «Торпедо» должна была либо доказать наличие кризиса у команды, либо опровергнуть.

Благо у «Ак Барса» начали возвращаться в строй травмированные игроки. Наибольшее восхищение вызывает восстановление защитника Альберта Яруллина. Опытный хоккеист получил травму крестообразных связок еще 21 сентября и излечился гораздо быстрее изначально определенных сроков. Тренироваться с командой он начал до Матча звезд, а в игре с «Торпедо» впервые с осени вошел в заявку.

Также вернулся в общую группу Михаил Фисенко. Правда, нападающему в этот раз места в составе не нашлось. Поэтому в третьей тройке с Григорием Денисенко и Дмитрием Яшкиным центрфорвардом был заявлен Денис Комков. Зато вне заявки остался Артур Бровкин, которого в четвертом звене заменил Алексей Пустозеров.

Прошлогоднего сценария удалось избежать

У «Торпедо» тоже хватало интересных перестановок в составе. Помимо того, что на лед вышли экс-«барсы» Даниил Журавлев и Владимир Ткачев, в воротах значился Дмитрий Дагестанский. Для голкипера гостей это был всего второй матч на уровне КХЛ за карьеру. Основной вратарь команды Денис Костин получил травму и не смог сыграть в Казани.

Работы у Дагестанского в первом периоде было мало. Команды играли плотно в обороне, поэтому броски преимущественно шли с дальних дистанций. Вялотекущая игра взорвалась лишь за три минуты до конца первой трети матча. Очередной бросок с синей линии застал врасплох Тимура Билялова, и счет был открыт — 0:1 в пользу нижегородцев, отличился Богдан Конюшков. Почти сразу же был забит второй гол. Вратарь «Ак Барса» не смог справиться с добиванием от Максима Летунова — 0:2. Все шло к повтору прошлогоднего сценария, когда команда Анвара Гатиятулина проиграла «Торпедо» со счетом 1:5.

Но казанцы смогли выстоять перед натиском гостей в начале второго периода. А ближе к экватору встречи отличились уже сами. Пустозеров подхватил шайбу в своей зоне, доехал до вратаря и катнул между щитков Дагестанского — 1:2. Чуть позже нижегородцы не использовали большинство, но едва не забили в равных составах. После одного из прострелов шайба от конька Никиты Лямкина парашютиком могла залететь в сетку, однако Билялов ловушкой переправил ее в сторону перекладины.

Третий период получился самым интересным в матче. Вначале в большинстве отличился Егор Соколов, первым подоспевший на добивание, — 1:3. Затем отставание в счете сократил Григорий Денисенко, по-бобровски отправивший шайбу в сетку Дагестанского, выехав из-за ворот, — 2:3. А за 12 секунд до сирены Хмелевский сравнял результат на табло — 3:3.

Отыгравшись с 1:3, упускать свое было нелепо, и «Ак Барс» довел дело до победы. В овертайме Александр Барабанов завел шайбу в зону соперника, отпасовал на Митчелла Миллера, а тот точным броском завершил матч — 4:3. Камбэчную «барсов» в преддверии плей-офф можно считать официально открытой!

«Нам нужна была такая победа»

Победа над «Торпедо» имела важнейшее значение для «Ак Барса». Помимо того, что казанцы смогли избежать пятого в шести последних матчах поражения, они сделали это в ожесточенной борьбе. Такой настрой от команды будет необходим в плей-офф, куда «барсы» уже вышли за день до игры с нижегородцами. Кажется, именно подобной победы с характером не хватило в прошлом сезоне в феврале, когда «Ак Барс» попал в кризис после Матча звезд КХЛ.

Сейчас у Гатиятулина есть целый месяц, чтобы довести игру до идеала. Запас прочности у команды имеется. В матче с «Торпедо» в третьем периоде тренерский штаб внес коррективы в тройки атаки, и игроки задвигались активнее. В частности, Тодд был переведен к Денисенко и Яшкину, и именно они организовали два гола в концовке встречи. Говоря о запасе, стоит вспомнить, что вне заявки в четверг остались аж шесть игроков уровня КХЛ — Владимир Алистров, Степан Фальковский, Михаил Фисенко, Константин Лучевников, Семен Терехов и Артур Бровкин.

На пресс-конференции после матча Гатиятулин закрепил эти ощущения, отметив, что продолжит искать лучшие сочетания звеньев. Также он выделил важность такой победы в овертайме для психологической устойчивости команды.

— Нам нужна была такая победа — на преодолении, на характере. Потому что до паузы мы попали в такую полосу, когда по многим компонентам превосходили соперника, но все складывалось не в нашу пользу. Мы по сезону смотрели разные сочетания — травмы мешали, и до сих пор некоторые ребята еще на травмах, и Нэйтан Тодд к нам добавился. Задача ясна — нужно найти эффективные сочетания, чтобы ребята раскрывали свой потенциал, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Торпедо» — 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Конюшков (Фирстов, Белевич, 17:07);

0:2 — Летунов (Гончарук, Конюшков, 19:27);

1:2 — Пустозеров (Марченко, Кателевский, 34:14);

1:3 — Соколов (Конюшков, Гончарук, 44:31, 5х4);

2:3 — Денисенко (Яруллин, Терехов, 51:34);

3:3 — Хмелевский (Денисенко, Яшкин, 59:48, 6х5);

4:3 — Миллер (Барабанов, 60:24).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 февраля в Омске против «Авангарда» в 16:30 по московскому времени. В ближайшее время казанцы будут чаще находиться в гостях. До конца регулярки «барсам» осталось провести всего четыре игры в Казани.