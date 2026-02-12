Реконструкция трассы Мамадыш — Кукмор обойдется Татарстану почти в 200 млн рублей

Длина промежутка, который необходимо отремонтировать, составляет более 3 км

Фото: Динар Фатыхов

До конца ноября в Татарстане должна провестись реконструкция автомобильной дороги «Мамадыш — Кукмор» — Нижняя Русь — Танькино в Кукморском муниципальном районе республики. Это следует из документов на сайте госзакупок.

Длина промежутка, который необходимо отремонтировать, составляет 3,1 км. На ремонт планируется потратить 195 млн рублей согласно госконтракту. Это максимальная сумма для ремонта.

Примечательно, что в прошлом году уже проводились ремонтные работы на данной трассе: ремонт был проведен на участке с 57-го по 58,3-й километр и был выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Наталья Жирнова