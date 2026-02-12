Центр Казани остается без воды на сутки: 14 февраля — список адресов
Причина — подключение двух водопроводов воды
С 9:00 14 февраля до 6:00 15 февраля по причине подключения двух водопроводов воды не будет по следующим адресам:
- ул.Астрономическая, 15, 17;
- ул.Батурина, 5, 7, 7б, 8а, 12;
- ул.Баумана, 1, 1к1, 1к2, 3, 5к1, 2, 3, 4, 5, 7/10, 20/5, 22, 24, 26, 30, 36;
- ул.Большая Красная, 1, 1а, 1б, 1/2, 1/2к1, 3, 3к1, 3к2, 5, 4, 5 стр.1, 5 стр.2, 5а, 5б, 5в, 6, 6к2, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14/17, 17, 18а, 22, 22а, 24, 24/13, 26/7, 30, 32/15;
- ул.Кави Наджми, 9, 11/8, 13/5, 15, 16/13, 17/23, 18, 18к2, 20, 22/25, 22а, 24;
- ул.Карла Маркса, 1/10, 1к1, 3, 5, 7, 9/15, 11/12, 11а, 13, 15, 15/5, 17, 17а, 17к1, 19, 21/5, 23/6, 25, 27/11, 29, 29б, 31, 31к1, 2, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16а, 18, 20, 22, 22а, 22к1, 24, 26, 28, 30/9, 32/12, 36;
- ул.Мусы Джалиля, 16/5, 18, 18/2, 19/3, 20, 21, 21/1, 21/19, 21к3, 22/17, 25!
- ул.Право-Булачная, 5/20, 7, 9, 13, 13к1, 13к2, 17, 19, 21, 23/18;
- ул.Профсоюзная, 1, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19/15);
- ул.Пушкина, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 29в, 31, 31а;
- ул.Университетская, 12, 12/14, 13, 14, 16, 20, 22, 34;
- ул.Федосеевская, 52;
- ул.Чернышевского, 2, 3, 4/2а, 5, 6/2, 7, 8, 9, 10/6, 16, 16к2, 18/23
- ул.Япеева, 1/9, 2, 4/12, 5, 6/20, 8/9, 8/2, 9/7, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 15/1, 15/3, 14, 16, 16а, 17, 18.
Ариана Ранцева
