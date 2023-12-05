Аномальные морозы в России продлятся до конца недели

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что аномально холодная погода, которая установилась на большей части страны, продлится как минимум до конца недели. Свои мнением он поделился с «РИА Новости».

Он уточнил что в Поволжье температура будет ниже нормы на 10—20 градусов, в Центральном федеральном округе — на 8—14 градусов, в Северо-Западном федеральном округе — на 10 и более градусов, на Урале — на 15 и более градусов, в западной Сибири — на 10—12 градусов.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.

realnoevremya.ru (архив)

Ночью в среду, 6 декабря, ночные температуры в Татарстане понизятся до -14..-19 градусов. Днем ожидается от -12 до -17°С.

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Айрат Назипов