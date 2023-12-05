Аномальные морозы в России продлятся до конца недели
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что аномально холодная погода, которая установилась на большей части страны, продлится как минимум до конца недели. Свои мнением он поделился с «РИА Новости».
Он уточнил что в Поволжье температура будет ниже нормы на 10—20 градусов, в Центральном федеральном округе — на 8—14 градусов, в Северо-Западном федеральном округе — на 10 и более градусов, на Урале — на 15 и более градусов, в западной Сибири — на 10—12 градусов.
Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.
Ночью в среду, 6 декабря, ночные температуры в Татарстане понизятся до -14..-19 градусов. Днем ожидается от -12 до -17°С.
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