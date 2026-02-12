Морозы в Татарстане спровоцировали рост спроса на ремонт окон и балконов

Утепление окон, ремонт лоджий и герметизация рам выросли более чем вдвое

Фото: Михаил Захаров

Сильные морозы января и начала февраля 2026 года спровоцировали рост спроса на ремонтные и сантехнические услуги в Татарстане. По данным «Авито Услуг», с 1 января по 4 февраля спрос на ремонт окон и балконов вырос по республике на 35%, в Казани — на 33%.

Наиболее востребованными стали утепление окон, ремонт балконов и лоджий под ключ, а также герметизация окон — по каждому направлению спрос вырос более чем вдвое. Кроме того, спрос на герметизацию мест примыкания оконной рамы увеличился на 93%, регулировку окон — на 43%, замену стекол — на 38%, замену фурнитуры — на 35%, замену уплотнителя — на 27%, гидроизоляцию балконов — на 20% и утепление балконов и лоджий — на 9%. В Казани ремонт балконов и лоджий под ключ вырос вдвое, утепление — на 88%, герметизация окон — на 65%, замена стекол — на 53%, герметизация мест примыкания рам — на 49%.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Холодная погода также усилила спрос на сантехнические услуги. В Казани он вырос на 33%, на аварийные вызовы сантехников — на 51%, разморозку труб — на 26%. По республике вызовы сантехников увеличились на 77%, разморозка труб — на 33%. Среди профилактических работ больше всего вырос интерес к установке теплосчетчиков — в 4,1 раза, и их поверке — в 2,7 раза. В Казани спрос на поверку теплосчетчиков вырос в 7,1 раза, на установку — в 6,4 раза, на замену — более чем вдвое.

Рост спроса объясняется тем, что окна и балконы первыми реагируют на резкое похолодание: промерзают уплотнители, появляются сквозняки, наледь и конденсат на стеклах, что вынуждает собственников оперативно проводить ремонт и утепление.



Ариана Ранцева