ЦБ поддерживает увеличение первого взноса по льготной ипотеке

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России в целом поддерживает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, сообщили в пресс-службе регулятора.



— Мы пока не получали такой документ. Детально сможем прокомментировать, когда его получим и изучим. В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными, — добавили в ЦБ.

Банк России указывает, что регулятору важно предотвратить попадание заемщиков в долговую яму, а первоначальный взнос — «важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит». Чем он больше, тем меньше требуется кредит, сообщает ТАСС.

В начале декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотекам. В настоящее время обсуждается внесение изменений с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля.

«Известия» со ссылкой на источники сообщили, что первоначальный взнос по льготной ипотеке могут поднять до 30%. Один из собеседников издания уточнил, что параметр в 30% рассматривается не для всех программ с господдержкой. Пока неизвестно, каких программ это коснется.

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Маргарита Головатенко