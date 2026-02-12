В январе в Татарстане погрузка по железной дороге выросла на 8,9%

В Казани на «Казань Агро» сообщили о 1,45 млн тонн погрузки на сети РЖД

Фото: Максим Платонов

В Казани с 11 по 13 февраля проходит специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро», в которой принимает участие Горьковская железная дорога. На площадке представлены возможности грузовых перевозок и терминально-складских услуг для предприятий агропромышленного комплекса.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский сообщил, что в Татарстане по итогам 2025 года погрузка зерна составила 609 тыс. тонн, что на 16% больше, чем в 2024 году. Положительная динамика также зафиксирована в отправке растительных масел, жома, удобрений, сахара, муки, комбикормов и сельхозтехники.

В январе 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в республике достигла 1,45 млн тонн, что на 8,9% больше по сравнению с январем 2025 года. В том числе погрузка нефти и нефтепродуктов составила 1 млн тонн (+12,1%), зерна — 62,4 тыс. тонн (+35,3%), химикатов и соды — 50,6 тыс. тонн (+6,3%).

На выставке железнодорожники обсуждают с представителями агропромышленного комплекса перспективы сотрудничества в сфере перевозок сельхозпродукции и знакомят посетителей с цифровыми логистическими сервисами РЖД.

Ариана Ранцева