На утилизацию снега в Казани потратят 125 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанские власти готовы выделить 125 млн рублей на утилизацию снега на стационарных снегоплавильных пунктах. Услугу нужно оказывать с 1 января по 31 декабря 2024 года, выяснило «Реальное время».

Больше половины из этой суммы выделит администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани — 65 млн рублей. Администрации Советского, а также Кировского и Московского районов потратят на эти услуги суммарно 41 млн рублей.

Еще 17 млн на утилизацию снега выделит руководство Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. Оставшиеся 2 млн исполнителю перечислит Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани.

Подрядчик должен ежемесячно отчитываться о проделанной работе. Ему нужно предъявлять заказчику талоны, подтверждающие объем ввоза снега на стационарный снегоплавильный пункт, с наименованием марки машин, объема кузова и организации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В апреле «Реальное время» писало, что в Казани построят три новые снегоплавильные камеры. Заказчиком работ выступал Главинвестстрой Татарстана, а их стоимость оценивалась в 498,5 млн рублей.

Напомним, в декабре в Казани на улице Портовой начнет свою работу новая снегоплавильная станция. Она позволит в три раза увеличить прием и плавление снега на территории Вахитовского и Приволжского районов. В этом сезоне снегоплавильные пункты на территории вышеуказанных районов смогут принимать в сутки около 500 машин.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов