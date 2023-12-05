Первоначальный взнос по ипотеке в России могут повысить до 30%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В России могут поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Сейчас такой вариант обсуждают в правительстве, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания уточнил, что параметр в 30% рассматривается не для всех программ с господдержкой. Пока неизвестно, каких программ это коснется.

В середине сентября правительство уже повышало требование к минимальному первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказал вице-президент GloraX Александр Андрианов, инициатива продиктована желанием властей сократить объемы средств, направленных на субсидирование таких программ. Он пояснил, что при нынешней ключевой ставке (15%) это является существенной нагрузкой на бюджет.

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах правительства повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотеки. По его словам, это необходимо, чтобы регулировать выдачу.



Вчера сообщалось о планах правительства рассмотреть проект постановления с изменениями в программе льготной ипотеки. Поправки подготовило Министерство финансов страны. Изменения внесены «с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля».

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Айрат Назипов