Марио Драги призвал к срочным мерам по спасению экономики ЕС

Он предложил принять меры по снижению стоимости энергоресурсов и поддержать европейских производителей в отдельных отраслях экономики

Бывший председатель Европейского центрального банка и экс-премьер-министр Италии Марио Драги выразил обеспокоенность состоянием экономики Евросоюза. По его мнению, ситуация значительно ухудшилась с момента публикации доклада о конкурентоспособности ЕС в 2024 году, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источник в ЕС.

На неформальном саммите европейских лидеров в Бельгии 12 февраля Драги представил комплекс мер по стабилизации положения. Ключевыми направлениями стали: устранение барьеров на едином рынке ЕС, модернизация фондовых рынков и более эффективное использование европейских сбережений.

Также он предложил принять меры по снижению стоимости энергоресурсов и поддержать европейских производителей в отдельных отраслях экономики.

Наталья Жирнова