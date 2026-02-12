Марио Драги призвал к срочным мерам по спасению экономики ЕС
Он предложил принять меры по снижению стоимости энергоресурсов и поддержать европейских производителей в отдельных отраслях экономики
Бывший председатель Европейского центрального банка и экс-премьер-министр Италии Марио Драги выразил обеспокоенность состоянием экономики Евросоюза. По его мнению, ситуация значительно ухудшилась с момента публикации доклада о конкурентоспособности ЕС в 2024 году, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источник в ЕС.
На неформальном саммите европейских лидеров в Бельгии 12 февраля Драги представил комплекс мер по стабилизации положения. Ключевыми направлениями стали: устранение барьеров на едином рынке ЕС, модернизация фондовых рынков и более эффективное использование европейских сбережений.
Также он предложил принять меры по снижению стоимости энергоресурсов и поддержать европейских производителей в отдельных отраслях экономики.
