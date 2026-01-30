Экономист допустил закрытие маркетплейсов и сельских магазинов в России

Малый бизнес в стране все чаще закрывается из-за налоговых изменений, низкого спроса и высокой ключевой ставки ЦБ

В России по итогам 2025 года «рождаемость» бизнеса достигла минимума с 2011-го. Причем в стране закрывается в год гораздо больше предприятий, чем открывается. О том, почему ликвидируются проекты, что ждет маркетплейсы и сельские магазины и когда ситуация в бизнес-сфере может наладиться, — в материале «Реального времени».

В России каждое десятое предприятие закрылось по инициативе собственников

В Татарстане в 2025 году было создано чуть больше 5 тыс. коммерческих предприятий, а ликвидировано — более 6 тыс. Причем республика попала в топ-5 субъектов России по количеству открытых и закрытых бизнесов.



При этом в целом в стране в 2025-м зарегистрировали 173,1 тыс. коммерческих организаций (-19,8% относительно 2024-го), что стало минимальным показателем за 14 лет. В свою очередь, ликвидировали в стране 233,2 тыс. бизнесов (+14,8% за год). В результате количество ликвидированных проектов на 60 тыс. превысило число открытий, утверждает аналитика аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанная на данных ФНС.

По словам экспертов, каждое десятое предприятие (27 тыс., или 11,6% от общего количества ликвидированных бизнесов) закрылось по инициативе собственников, причем 2,3% из тех, что закрылись, прошли процедуру банкротства. Однако большинство проектов (206,2 тыс., или 88,4%) исключили из ЕГРЮЛ по решениям налоговых органов. Более половины из них (110 тыс., или 47,2%) — это юрлица, обладающие признаками фиктивности: массовыми юридическими адресами, номинальными руководителями, формальными операциями и участием одних и тех же лиц в создании большого числа компаний.

41,7 тыс. компаний (17,9%) были признаны недействующими, поскольку не сдавали отчетность и не проводили операций по банковским счетам в течение года. Владельцы таких предприятий попадали в реестр дисквалифицированных лиц и теряли права на создание новых компаний на срок до трех лет.

Почти каждая седьмая компания (31,1 тыс., или 13,3%) прекратила деятельность в рамках специальных процедур: исключены из ЕГРЮЛ, так как не имели ресурсов на полноценное банкротство. Еще 23,4 тыс. компаний (10% от общего числа закрытых) были исключены по формальным основаниям за нарушение процедур, несоблюдение сроков или ошибки в документах. В отличие от компаний без средств на банкротство, эти предприятия сохраняли операционную способность, но были исключены регистратором из реестра в административном порядке.

«Налоговые изменения охлаждают предпринимательскую активность»

«Рождаемость» компаний снижается на протяжении последних нескольких лет, и в ближайшее время данный тренд не изменится. Причем чаще всего ликвидируется малый бизнес, так как он наиболее чувствителен к изменениям условий ведения деятельности, и любые дополнительные издержки быстрее всего отражаются именно на его готовности запускать новые проекты, сообщила «Реальному времени» президент FinExpertiza Елена Трубникова.

— Налоговые изменения, запланированные на 2026 год, в том числе изменение ставки и расширение применения НДС, охлаждают предпринимательскую активность. Они также связаны не только со ставкой, но и с дополнительными расходами на администрирование налогового учета. Для малого бизнеса это означает рост издержек еще на этапе запуска, что напрямую сдерживает создание новых компаний. Пока не пройдет период адаптации к новым экономическим реалиям, мы не ждем всплеска регистраций бизнеса, — отметила она.

Напомним, что в 2026 году ставка НДС повысилась с 20% до 22%. Причем предприниматели должны будут платить этот налог, если их доход составил 20 млн рублей в 2026-м, 15 млн рублей — в 2027-м и 10 млн рублей — в 2028 году. Кроме того, для большинства малых и средних предприятий отменили сниженные тарифы за страховку (15%) и увеличили эти ставки с 7,6% до 15% для IT-компаний.

Однако причина высокого количества ликвидаций кроется еще в снижении спроса на услуги и товары на фоне геополитической ситуации. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев.



— Пока СВО не завершится, никакого повышения спроса ждать не стоит. Сами предприниматели и покупатели здесь ни при чем. Однако я уверен, что, как только спецоперация завершится, спрос на товары и услуги у населения начнет расти, как и доходы бизнеса, — сказал изданию эксперт.

Еще одна причина «смерти» для малого бизнеса — жесткая денежно-кредитная политика, которую ведет Центробанк России, а также ужесточение контроля за «теневыми действиями» предпринимателей. Об этом сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Дело в том, что бизнес в условиях жесткой ДКП мог вести свои дела, в значительной мере скрывая свою деятельность, не платя налоги, и таким образом выкручивался. Однако, когда в стране начался более жесткий контроль со стороны Минфина и ЦБ за безналичными платежами, этот надзор сильно повлиял на уход малого бизнеса с рынка. К слову, сейчас малый бизнес все чаще просит оплатить покупку наличными или по QR-коду, чтобы как раз уйти от налогов. Хотя мне кажется, что даже если заставить платить малый бизнес 1 рубль в качестве налогов, то предприниматели все равно продолжат стремиться работать в тени, потому что у них менталитет такой, — добавил в беседе с изданием Беляев.



«Маркетплейс зависит от способностей компаний продавать товар»

По итогам 2025 года в Казани самый высокий спрос у предпринимателей зафиксирован на франшизы в сферах услуг (23%), торговли (21%), производства (15%), строительства (11%) и общепита (8%). А вот спрос на готовый бизнес в 2025-м упал на 4%. По словам аналитиков, предприниматели меньше вкладывали в новые проекты из-за высокой ключевой ставки. Рост прослеживался только на готовый бизнес в сферах IТ (+75%) и услуг (+50%), показали результаты исследования «Авито».

При этом, несмотря на популярность маркетплейсов, Татарстан не попал в топ регионов по доле продавцов с высокими оборотами на Wildberries. Отметим, что аналитики учитывали количество производителей из региона с оборотом от 1 млн рублей в месяц на платформе. Более того, лишь в шести субъектах России эксперты зафиксировали максимальную долю продавцов с такими доходами. Среди них: Ивановская область, Чувашия, Санкт-Петербург, Москва, Московская и Нижегородская области.



По мнению Беляева, маркетплейсы пока еще выкручиваются из сложившейся ситуации, поскольку у них очень низкие издержки, но в дальнейшем они также могут закрыться.

— Стоит понимать, что маркетплейс — это просто площадка, но торгуют на ней фирмы, которые используют эту виртуальную площадку для предоставления товаров потребителям. При этом поставщики этих товаров все равно оказываются в той же ситуации, как и все остальные бизнесы. Но в принципе у них судьба та же самая (закрытие, — прим. ред.), потому что, повторюсь, маркетплейс зависит от способностей вот этих компаний продавать товар. Приведу пример по аналогии с рынком: вы открыли большой и красивый рынок, но крестьян обложили данью с их помидоров, огурцов и так далее. В итоге крестьяне просто ничего не смогли привезти на ваш рынок, — рассказал финансовый аналитик.

Он добавил, что ситуацию вокруг маркетплейсов уже осложняют банки, которые совсем недавно обвинили интернет-площадки в нечестной конкуренции.

Также эксперт допустил, что закрываться начнут и маленькие продуктовые магазинчики, которые особенно популярны в СНТ и деревне, особенно если хозяева этого бизнеса будут работать по правилам.

— Другое дело, что такому бизнесу (маленьким продуктовым магазинчикам, — прим. ред.) гораздо проще уходить в серую, нелегальную зону, поскольку им проще работать с наличными. Но в целом их ждет то же самое, — резюмировал экономист.