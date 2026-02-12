В Татарстане выявили продажу запрещенных никотиновых жвачек
В Нижнекамске изъяли 32 упаковки пластинок Lоор и Нуре, материалы направлены в суд
Роспотребнадзор выявил в Татарстане продавца запрещенных никотиновых жвачек. Специалисты Управления провели мониторинг 173 торговых объектов и обнаружили реализацию никотинсодержащих пластинок в магазине VAPE SHOP в Нижнекамске по адресу проспект Вахитова, 47.
В магазине продавались упаковки под брендами Lоор (15 упаковок по 55 подушечек) и Нуре (17 упаковок по 55 подушечек) с различными вкусами, каждая упаковка стоила 400 рублей. На продукцию наложен арест, а в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ. Материалы направлены в Нижнекамский городской суд.
Также Роспотребнадзор проверил 126 интернет-сайтов по продаже никотинсодержащей продукции. На 10 из них выявлена дистанционная продажа пластинок Lоор и Нуре. В отношении сайтов поданы исковые заявления о признании информации запрещенной на территории РФ; дела находятся на рассмотрении в суде.
Ранее «Реальное время» писало, что управление Роспотребнадзора контролирует «первые кассовые чеки» с марта 2025 года.
