Правительство России начало масштабный эксперимент по внедрению ИИ-технологий

Более ста сотрудников из шести департаментов уже работают с новыми технологиями

Фото: Екатерина Петрова

В аппарате правительства России начался эксперимент по использованию искусственного интеллекта. Более ста сотрудников из шести департаментов уже работают с новыми технологиями.

Сейчас искусственный интеллект помогает чиновникам в решении четырех основных задач: составлять документы по шаблонам, готовить презентации, анализировать данные и изучать правовые акты. В ближайшее время список возможностей расширится до десяти функций.

Среди новых возможностей — автоматическая сортировка документов, извлечение важной информации, создание кратких справок, поиск по архивам с учетом контекста, сравнение разных версий документов и проверка их оформления.

По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект — это не будущее, а настоящее. Ежедневно через аппарат правительства проходят тысячи документов, и новые технологии помогают обрабатывать их быстрее. Это позволяет специалистам сосредоточиться на важных задачах, а не тратить время на рутину.

Недавно эксперты OpenAI и Anthropic заявили о рисках развития ИИ. Специалисты опасаются использования ИИ для подготовки тяжких преступлений.



Наталья Жирнова